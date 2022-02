Intocast Slovakia prevezme kontrolu nad Slovmag Lubeník

Bratislava 21. februára (TASR) – Košická spoločnosť Intocast Slovakia zaoberajúca sa výrobou žiaruvzdorných hmôt a metalurgických práškov by mala prevziať niekoľkonásobne väčšiu firmu Slovmag Lubeník. Tá v súčasnosti patrí do skupiny Magnezit Group. O začatí správneho konania vo veci koncentrácie týchto firiem v pondelok informoval Protimonopolný úrad (PMÚ) SR.



Slovmag, a. s., Lubeník dosiahol v roku 2020 pri celkových výnosoch 42,4 milióna eur zisk necelých 450.000 eur. Majoritný majiteľ spoločnosti Magnezit Group je najväčším výrobcom žiaruvzdorných výrobkov na ruskom teritóriu a dlhodobo si udržiava významné postavenie v celosvetovom meradle.



Podobný zisk ako Slovmag, cez 400.000 eur, mal v roku 2020 aj Intocast, no celkové výnosy tejto spoločnosti boli oproti Slovmagu približne štvrtinové. Viac ako štvornásobné má Slovmag oproti Intocastu aj aktíva, a to na úrovni takmer 53 miliónov eur.