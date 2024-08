INVALIDNÉ DÔCHODKY: Sociálna poisťovňa ich priznala vyše 3000 Slovákom

Bratislava 19. augusta (TASR) - V prvom polroku 2024 priznala Sociálna poisťovňa (SP) invalidný dôchodok viac ako 3000 novým poistencom. Viac ako polovica z nich mala nádorové ochorenia, druhú najčastejšiu príčinu tvorili duševné poruchy. Pri nových žiadostiach o priznanie invalidného dôchodku prevažovali ženy. V pondelok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Onkologické diagnózy boli najčastejšími ochoreniami, ktoré v prvom polroku 2024 viedli k uznaniu invalidity s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %. Pri 3278 novouznaných invaliditách až 1900 z nich možno pripísať práve nádorovým ochoreniam, teda 58 %, pričom pri mužoch dosahoval podiel 45,9 % a pri ženách 71,1 %. Až dva z troch novouznaných prípadov invalidity nad 70 % tak tvorili práve onkologické diagnózy," uviedol Kontúr.



Spresnil, že choroby, ktoré viedli k invalidite v prvej polovici roka, sa líšili podľa pohlavia poistencov. Medzi mužmi boli druhou najčastejšou príčinou choroby obehovej sústavy, a to 12 %. Ďalej nasledovali duševné poruchy a poruchy správania (10,3 %) a choroby nervového systému (9,6 %).



Žiadosti na priznanie invalidného dôchodku sa u žien týkali najmä nádorových ochorení. Na druhom mieste celkovo u 7,7 % žien boli potvrdené duševné poruchy. Ďalej to boli choroby nervového systému (5,4 %) a ochorenia obehovej sústavy (3,3 %).



Hovorca doplnil, že celkovo po nádorových ochoreniach tvorili najčastejšiu skupinu duševné poruchy a poruchy správania u 9,1 % ľudí. Nasledovali choroby obehovej sústavy so 7,8 % a choroby nervového systému so 7,6 %.



"Priemerná výška plného invalidného dôchodku nad 70 % uznanej invalidity je v súčasnosti 550 eur. Sociálna poisťovňa vypláca 79.104 takýchto invalidných dôchodkov," uzavrel Kontúr.