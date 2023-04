Invest Plus: IKEA nemá dohodu o spätnom odkúpení závodu v Rusku

Moskva 5. apríla (TASR) - Švédska nábytkárska spoločnosť IKEA nemá uzatvorenú dohodu o spätnom odkúpení svojho najväčšieho závodu v Rusku. Povedal to tento týždeň nový majiteľ závodu, ruská spoločnosť Invest Plus. Pre švédsku firmu sa tak uzatvára šanca na prípadné opätovné prevzatie aktív v neskoršom období, ak by sa situácia v Rusku zmenila a firma by sa rozhodla vrátiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Invest Plus koncom marca oznámila, že dokončila proces prevzatia najväčšieho produkčného aktíva spoločnosti IKEA, jej výrobného závodu v Novgorode. Kúpu tak dokončila viac než rok po tom, ako švédska firma zastavila svoje aktivity v Ruskej federácii v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu.



"Dohoda neobsahuje žiadnu možnosť spätného odkúpenia," povedal Vadim Osipov, vlastník spoločnosti Invest Plus. Ďalšie detaily súvisiace s prevzatím závodu IKEA v Novgorode odmietol zverejniť, povedal iba, že názov závodu IKEA Industry Novgorod sa musí zmeniť do ôsmich mesiacov od dokončenia kontraktu.



Už koncom marca, keď oznámila dokončenie prevzatia závodu, firma Invest Plus uviedla, že čo sa týka zamestnancov, minimálne na najbližších 12 mesiacov garantuje udržanie pôvodného počtu pracovných miest. Zároveň dodala, že výroba sa naplno rozbehne do dvoch až troch mesiacov. Teraz Osipov spresnil, že s čiastočnou produkciou plánujú začať do konca mája a naplno by sa výroba mala spustiť do troch až šiestich mesiacov.