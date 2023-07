InvestEU: České a slovenské inovatívne spoločnosti dostanú 25 miliónov

Brusel 26. júla (TASR) - Európsky investičný fond (EIF) sumou 25 miliónov eur podporí financovanie približne 130 malých a stredných inovačných podnikov a spoločností so strednou kapitalizáciou v Česku a na Slovensku prispievajúcim k digitálnemu prechodu.



Európska komisia v utorok spresnila, že nové pôžičky budú smerovať k inovatívnym spoločnostiam a sú zamerané hlavne na investície prispievajúce k digitálnemu prechodu. Finančné prevody budú podporené tematickou zárukou programu InvestEU Európskej komisie známou pod názvom "Inovácie a digitalizácia".



EIF už podpísal portfóliovú záruku so spoločnosťou SG Equipment Finance na podporu nových úverov až do výšky 25 miliónov eur pre české a slovenské malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou. Cieľom programu InvestEU je zmobilizovať viac ako 372 miliárd eur v dodatočných investíciách pre politické priority EÚ v období rokov 2021 - 2027.



Nová pôžička je zameraná na podporu inovatívnych spoločností a na podporu miestnych podnikov pri prechode na digitálne vysielanie a očakáva sa, že bude prínosom pre približne 130 spoločností v Česku a na Slovensku.



"Hlavným cieľom EÚ a EIF je zabezpečiť, aby podniky s inovačným potenciálom nemali svoje ambície sťažené zložitou ekonomickou klímou," uviedla generálna riaditeľka EIF Marjut Falkstedtová v správe pre médiá.



Cieľom dohody so spoločnosťou SG Equipment Finance je zlepšiť prístup k financiám pre malé a stredné podniky s intenzívnym výskumom a inováciami a pre podniky so strednou kapitalizáciou. Očakáva sa, že úvery podporia zavádzanie digitálnych technológií a digitálnu transformáciu podnikov. Z geografického hľadiska sa očakáva, že až 70 % nových úverov bude smerovať do českých spoločností a zvyšok pôjde v prospech slovenských partnerov.



EIF je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky (EIB). Podporuje európske malé a stredné podniky zlepšením ich prístupu k financovaniu prostredníctvom širokého spektra finančných sprostredkovateľov, ako sú banky, záručné a lízingové spoločnosti, poskytovatelia mikroúverov a súkromné kapitálové fondy. EIF navrhuje a ponúka nástroje kapitálového a dlhového financovania, ktoré podporujú ciele EÚ v oblasti podpory podnikania, rastu, inovácií, výskumu a vývoja, ekologických a digitálnych prechodov a zamestnanosti.



Program InvestEU poskytuje EÚ dlhodobé financovanie tým, že využíva súkromné a verejné prostriedky na podporu udržateľnej obnovy a pomáha mobilizovať súkromné investície pre politické priority EÚ, ako je európska zelená dohoda a digitálna transformácia.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)