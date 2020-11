Investícia bratislavského Volkswagenu má priniesť 2000 nových miest

Bratislava 16. novembra (TASR) – Investícia vo výške jednej miliardy eur do bratislavského závodu Volkswagen Slovakia by mala priniesť 2000 nových pracovných miest. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Sebastian Krapoth. Vedenie koncernu v piatok (13.11.) rozhodlo o presune výroby luxusných automobilov Škoda Superb a Volkswagen Passat do bratislavského závodu od roku 2023. Tento projekt si vyžiada približne 500 miliónov eur, spolu by mal bratislavský závod preinvestovať v nasledujúcich rokoch približne miliardu eur. Celková produkčná kapacita závodu sa nezmení.



"Prevzatím nových produktov nechceme iba udržať úroveň zamestnanosti na aktuálnej úrovni, ale chceme aj rozšíriť a dobudovať pracovné miesta," povedal Krapoth. Firma podľa neho ráta s vytvorením 2000 nových pracovných miest.



Investíciu privítal aj predseda vlády Igor Matovič (OĽANO). Ten za pridelením výroby nových modelov vidí okrem iného aj výborné doterajšie výsledky bratislavského Volkswagenu v rámci koncernu. O investíciu sa po zrušení plánov na výstavbu novej fabriky v Turecku usilovali aj iné koncernové závody. "Bez toho, aby opakovane závod Volkswagen Slovakia nebol vyhodnotený ako najlepší spomedzi koncernových závodov v rámci Volkswagen group, možno by táto investícia na Slovensko neprišla," povedal Matovič. Hoci začiatok výroby nových modelov je stanovený na rok 2023, je podľa premiéra dôležité dlhodobé plánovanie. "Nevedieť v takejto fabrike, aký model sa tu bude vyrábať o tri, štyri, päť rokov, by bola naozaj veľmi neistá budúcnosť a všetkým nám padol kameň zo srdca," dodal premiér.







Minister financií Eduard Heger (OĽANO) pripisuje rozhodnutie koncernu o investícii na Slovensku aj snahe vlády o zlepšenie podnikateľského prostredia a o posun v rebríčku Doing business. "Dobrou správou je, že zamestnanosť nebude klesať, ale vďaka tejto investícii bude rásť," poznamenal Heger. Závod v súčasnosti zamestnáva okolo 12.000 ľudí a ďalšie pracovné miesta vytvára sprostredkovane vo firmách svojich dodávateľov. Heger pripomenul, že Volkswagen je jeden z najväčších investorov na Slovensku a doteraz tu preinvestoval okolo 4,5 miliardy eur.