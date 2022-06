Investícia Porsche v Hornej Strede by mala prekročiť 200 miliónov eur

Bratislava 15. júna (TASR) – Nemecká spoločnosť Porsche Werkzeugbau by mala do roku 2024 v Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom preinvestovať viac ako 200 miliónov eur. Prevažná časť investície, a to takmer 195 miliónov eur, bude smerovať do projektu sériovej výroby Li-ion batériových modulov pre elektromobily a minimálne šesť miliónov eur plánuje firma vložiť do projektu diverzifikácie produkcie existujúcej prevádzkarne technologického centra. Vyplýva to z návrhov na poskytnutie investičnej pomoci, ktoré v stredu schválila vláda.



Porsche dostane od štátu na investíciu do baterkárne investičný stimul vo výške 3,49 milióna eur a na realizáciu projektu zmeny súčasnej prevádzky ďalších 710.000 eur. Oba investičné stimuly budú vo forme úľavy na dani z príjmu. V priamej súvislosti s investičnými zámermi plánuje Porsche Werkzeugbau vytvoriť 65 nových pracovných miest. Tie by mali podľa podmienok stanovených rezortom hospodárstva pribudnúť do troch rokov od ukončenia investície.



Spoločnosť už v nedávnej minulosti investičný stimul dostala. V roku 2019 podporila vláda jej projekt "Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby" formou dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej hodnote dva milióny eur.