Investícia v Novej Bani stojí, v meste je nedostatok elektriny

Nová Baňa 5. apríla (TASR) – Výrobca tepelnej izolácie, spoločnosť Knauf Insulation v Novej Bani pozastavil investíciu na rozšírenie výroby v hodnote 50 miliónov eur. Dôvodom je nedostatok elektrickej energie, potrebnej pre túto investíciu. Pre zvýšenie výroby by totiž potrebovali vyšší príkon elektriny. Spoločnosť to uviedla pre TASR s tým, že viac informácií k téme nebude poskytovať.



Ako pre TASR uviedol primátor Novej Bane Branislav Jaďuď, proces výstavby nového 22 kV vedenia zo Žarnovice do Novej Bane je aktuálne vo fáze územného konania o umiestnení stavby. "V tomto konaní sa boríme s námietkami majiteľov súkromných pozemkov, ktorí nesúhlasia s návrhom. Veľkej časti namietajúcich sme už vyhoveli a aktuálne nám zostávajú ešte dve lokality, kde sa s námietkami musíme vysporiadať," konštatoval. Podľa neho tieto námietky zdržali rozhodovanie o stavbe o deväť mesiacov.



V tejto veci bolo podľa primátora Stredoslovenskou distribučnou (SSD) oslovené Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré SSD požiadala o stanovisko ku tejto verejnoprospešnej stavbe. "Veríme, že sa nám čoskoro podarí úspešne získať stavebné povolenie a budeme môcť pokračovať vo výstavbe nového paralelne prebiehajúceho vysokého napätia zo Žarnovice do Novej Bane, ktoré zabezpečí dostatočnú kapacitu elektrickej energie pre celý náš región," uzatvoril Jaďuď.



Podľa zámeru, ktorý spoločnosť Knauf Insulation zverejnila na enviroportáli, nová výrobná linka mala byť inštalovaná do existujúcej zrekonštruovanej uvoľnenej časti výrobnej haly. Linka, ktorá tam bola predtým, už nespĺňala kvalitatívne a environmentálne požiadavky, kladené pre daný druh výroby. Začiatok výstavby sa predpokladal v marci 2023, ukončenie v auguste 2023 s tým, že výrobný proces sa mal začať na jar 2024.



Prevádzku novej výrobnej linky malo v štyroch zmenách zabezpečovať spolu 40 zamestnancov. Po jej spustení by mala spoločnosť zamestnávať približne 305 ľudí.