Investíciám firiem v strednej a južnej Európe pomôže 370 mil. eur

Brusel 10. mája (TASR) - Európsky investičný fond (EIF), ktorý patrí do skupiny Európskej investičnej banky (EIB), poskytne skupine UniCredit dve záruky v hodnote 370 miliónov eur na podporu investícií realizovaných malými a strednými podnikmi v siedmich krajinách EÚ vrátane Slovenska.



Európska komisia v stredu spresnila, že investície budú podporené v Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku.



Transakcie zastreší program InvestEU, dlhodobý program financovania EÚ na podporu udržateľných investícií, inovácií a tvorby pracovných miest, ktorého cieľom je do roku 2027 zmobilizovať investície vo výške najmenej 372 miliárd eur na priority politík EÚ.



Záruky EIF zastrešené programom InvestEU umožnia banke UniCredit poskytnúť úvery za výhodných podmienok 2500 malým a stredným podnikom a malým podnikom so strednou kapitalizáciou v celej Európe a zaistiť investície do reálnej ekonomiky vo výške jednej miliardy eur. Pôjde predovšetkým o investície, ktoré prispejú k ekologickej a digitálnej transformácii, ale aj na podporu kultúrneho, vzdelávacieho a sociálneho sektora.



V rámci stratégie UniCredit v oblasti ekologických úverov budú úvery poskytované aj bytovým družstvám a fyzickým osobám na ich investície do obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti obytných budov a na rozvoj udržateľnej mobility.



Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v správe pre médiá uviedol, že InvestEU je kľúčovým nástrojom na podporu malých a stredných podnikov v celej Európe. "Vďaka tejto dohode budú môcť podniky v Bulharsku, Chorvátsku, Česku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku urýchliť prechod na ekologickejšie a digitálnejšie hospodárstvo, napríklad prostredníctvom investícií do energetickej účinnosti obytných budov," uviedol komisár. Dodal, že uvedené investície pomôžu aj pri vytváraní pracovných miest.



UniCredit je historicky jedným z najväčších poskytovateľov podporného bankovníctva – riešení medzinárodných finančných inštitúcií a miestnych agentúr v oblasti podpory. Za posledné roky sprostredkoval podnikom v strednej a východnej Európe financovanie v hodnote viac ako siedmich miliárd eur s využitím záručných schém, a podporil vyše 35.000 klientov v regióne, najmä malé a stredné podniky.



Hlavným poslaním EIF je podporovať mikropodniky, malé a stredné podniky v Európe tým, že im pomáha získať prístup k financovaniu a rizikovému kapitálu. Európsky investičný fond je aktívny aj v oblasti podpory investícií do klimatických a infraštrukturálnych fondov so silným zameraním na environmentálnu udržateľnosť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)