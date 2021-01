Investície Európskej banky pre obnovu dosiahli v roku 2020 rekord

Londýn 14. januára (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) investovala v minulom roku rekordných 11 miliárd eur. Reagovala tak na pandémiu nového koronavírusu, ktorá zasiahla do ekonomickej aktivity po celom svete, vrátane 38 krajín, v ktorých EBOR pôsobí.



Objem investícií za rok 2020 predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom rast o 10 %, dodala EBOR. V roku 2019 dosiahli investície banky 10,1 miliardy eur, pričom v danom roku podporila 452 projektov. V roku 2020 investovala EBOR celkovo do 411 projektov.



Ako banka informovala vo štvrtok vo svojej výročnej správe, prvé miesto v rebríčku najväčších príjemcov získalo v roku 2020 Turecko, ktoré tak na tejto pozícii vystriedalo Egypt. Podľa viceprezidenta EBOR Jürgena Rigterinka banka investovala vlani v Turecku takmer 1,7 miliardy eur. To je zhruba o 700 miliónov eur viac než v roku 2019.



Do strednej Európy a pobaltských štátov investovala banka v roku 2020 približne 1,41 miliardy eur. V predchádzajúcom roku predstavoval objem investícií do tohto regiónu 1,47 miliardy eur.



Ako Rigterink dodal, EBOR vlani zaznamenala mierny zisk, približne 100 miliónov eur. V roku 2019 dosiahol jej zisk 1,4 miliardy eur. Kompletné finančné výsledky zverejní EBOR v nasledujúcich týždňoch.