Investície Číny do projektu novej Hodvábnej cesty v 1. polroku klesli

Peking 25. júla (TASR) - Investície Číny do projektu novej Hodvábnej cesty v 1. polroku tohto roka mierne klesli, keď Peking nerealizoval žiadne investície do nových uhoľných projektov a investície do Ruska, Egypta a na Srí Lanke klesli na nulu. Poukázali na to výsledky prieskumu Centra pre zelené financie a rozvoj (GFDC) so sídlom v Šanghaji. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Celkové financovanie a investície Číny v rámci projektu známeho ako Jedno pásmo, jedna cesta dosiahli za prvých šesť mesiacov tohto roka 28,4 miliardy USD (27,87 miliardy eur), zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka investovala Čína 29,6 miliardy USD. Od spustenia projektu v roku 2013 do neho Čína investovala už 932 miliárd USD.



Najviac investícií smerovalo v 1. polroku tohto roka do Saudskej Arábie, a to 5,5 miliardy USD. Projekt, ktorý oznámil pred deviatimi rokmi čínsky prezident Si Ťin-pching, však začal medzičasom vyvolávať obavy pre výrazné zvyšovanie dlhov dotknutých krajín, ako aj pre vplyv na životné prostredie. Niektoré krajiny sa rozhodli pre opätovné rokovania s Čínou poukazujúc práve na vysoké riziko dlhu.



V 1. polroku tohto roka Peking neinvestoval do žiadnych nových uhoľných projektov. Dodržal tak prísľub prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov v septembri minulého roka oznámil, že Čína v rámci boja proti klimatickej zmene už nebude financovať uhoľné projekty v zahraničí.



Čo sa však týka iných fosílnych palív, do tých Čína v krajinách patriacich do projektu Jedno pásmo, jedna cesta investuje ďalej. V rámci investícií do energetických projektov v zahraničí tvorili ropa a plyn zhruba 80 %, dodal GFDC.



(1 EUR = 1,019 USD)