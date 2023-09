Štúdia: Investície do ciest v EÚ výrazne prevýšili tie do železníc

Viedeň 19. septembra (TASR) - V rámci Európskej únie (EÚ) iba tri štáty v uplynulých troch dekádach investovali do rozvoja železničnej dopravy viac ako do cestnej infraštruktúry. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktoré zverejnila v utorok ekologická organizácia Greenpeace. Kým cestná sieť sa v rokoch 1995 až 2018 v regióne zväčšila o viac ako 30.000 kilometrov, železničná sieť sa v rovnakom období zmenšila o vyše 15.000 kilometrov, uvádza sa v štúdii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Inštitút pre klímu, životné prostredie a energiu so sídlom v nemeckom Wuppertále na základe poverenia od Greenpeace skúmal, ako sa posledné tri dekády menila infraštruktúra verejnej dopravy v 27-člennej EÚ, Veľkej Británii, Nórsku a Švajčiarsku. Zo správy vyplýva, že od roku 1995 investovali krajiny takmer o dve tretiny viac do rozširovania a obnovy ciest (1,5 bilióna eur) ako do rozširovania železničnej dopravy (931 miliárd eur).



V rokoch 2018 až 2021 sa tento nepomer mierne zmenšil a tridsiatka európskych krajín investovala do rozširovania cestnej dopravy o tretinu viac ako do rozvoja železničnej dopravy. Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko a Spojené kráľovstvo v týchto štyroch rokoch dokonca investovali viac do železničnej dopravy ako do cestnej dopravy.