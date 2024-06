Investície do Číny za prvých päť mesiacov 2024 prudko klesli

Peking 23. júna (TASR) - Priame zahraničné investície (PZI) do Číny v prvých piatich mesiacoch 2024 prudko klesli, až o 26,8 % na 412,5 miliardy čínskych jüanov (53,16 miliardy eur). Ukázali to údaje čínskeho ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes. Ide pritom o rekordný pokles za prvých päť mesiacov roka.



Približne 12,2 % z celkovej sumy alebo 50,41 miliardy CNY išlo do technologicky vyspelých výrobných odvetví, čo predstavuje nárast o 2,7 percentuálneho bodu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Zahraničné investície do výroby tzv. inteligentných spotrebiteľských zariadení medzitým vzrástli o 332,9 % a do technických služieb o 103,1 %. Štatistiky odhalili tiež, že PZI z Nemecka sa v období január - máj 2024 zvýšili o 24,2 %.



Ak vezmeme do úvahy len máj, do krajiny pritiekli priame zahraničné investície vo výške 52,3 miliardy CNY, čo je pokles z 58,5 miliardy CNY v apríli.



(1 EUR = 7,7602 CNY)