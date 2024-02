Investície do čistej energie v USA dosiahli v 2023 rekordnú úroveň

Washington 21. februára (TASR) - Investície do veterných a solárnych elektrární v USA dosiahli v minulom roku rekordnú úroveň, ktorá však nepostačuje na splnenie cieľov v oblasti boja proti zmene klímy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Výskumníci z Princetonskej univerzity, Massachusettského technologického inštitútu (MTI), poradenskej spoločnosti Rhodium Group a neziskovej organizácie Energy Innovation analyzovali pokrok Spojených štátov v oblasti investícií potrebných na zníženie emisií skleníkových plynov o 40 % do roku 2030, čo je cieľ stanovený v zákone o znižovaní inflácie (Inflation Reduction Act, IRA) z roku 2022.



V spoločnej správe sa uvádza, že veľké projekty v oblasti čistej energie pre verejné služby brzdia oneskorenia pri vydávaní povolení a prepájaní sietí, zatiaľ čo predaj elektrických vozidiel spĺňa prognózy výskumníkov. Zákon IRA poskytuje štedré daňové úľavy pre elektrické vozidlá a technológie čistej energie, ako sú veterné a solárne elektrárne.



Podľa správy predstavovali vozidlá s nulovými emisiami v minulom roku 9,2 % predaja ľahkých úžitkových vozidiel, čo bolo na hornej hranici predpokladaného pásma 8,1 % až 9,4 %. V tomto roku predaj elektrických áut pravdepodobne nedosiahne 50-percentný nárast z minulého roka, ak sa však udrží v rozmedzí 30 % až 40 %, bude pokračovať na ceste k splneniu klimatických cieľov najväčšej svetovej ekonomiky.



Výroba a skladovanie elektrickej energie s nulovými emisiami sa vlani zvýšili o 32 % na 32,3 gigawattov (GW), zatiaľ čo modely výskumníkov predpokladajú potrebný ročný prírastok 46 až 79 GW. V správe sa ďalej uvádza, že USA by mali tento rok pridať 60 až 127 GW kapacity, nové inštalácie však pravdepodobne tento rozsah nedosiahnu.