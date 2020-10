Investície do firiem poklesli, znížil sa aj záujem o slovenské podniky

Bratislava 9. októbra (TASR) – Pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou spojené obmedzenia spôsobili pokles aktivít firiem v oblasti fúzií a akvizícií. Výsledkom je oslabenie európskeho trhu firemných investícií. Situácia sa naplno prejavila aj na Slovensku, keď zahraničné spoločnosti oproti minulému roku menej investovali do nákupu či predaja firiem. Vyplýva to aktuálneho z európskeho prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť CMS v spolupráci so spoločnosťou Mergermarket.



Kým vlani v prvom polroku zrealizovali firmy na Slovensku 12 obchodných transakcií s hodnotou viac ako 25 miliónov eur, tohtoročný prvý polrok priniesol dramatický prepad. Zrealizovalo sa iba sedem obchodov v hodnote šesť miliónov eur. "Predpokladáme, že niektoré väčšie transakcie, ktoré boli pozastavené, sa nakoniec uskutočnia. Situácia spôsobená pandémiou urýchli rozhodnutia majiteľov firiem tieto firmy radšej predať a rozbehnú sa menšie transakcie," myslí si Petra Čorba Stark, partnerka a vedúca korporátneho tímu v advokátskej kancelárii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v Bratislave.



Objem európskych transakcií klesol v prvom polroku 2020 o 31 percent a v regióne strednej a východnej Európy o 34 percent. Ich celková hodnota v Európe bola 262,9 miliárd eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka pokles o 29 percent. Čorba Stark upozornila, že objem a hodnoty európskych fúzií a akvizícií za druhý štvrťrok 2020 boli v porovnaní s ktorýmkoľvek iným štvrťrokom od roku 2013 na najnižších hodnotách. Negatívne dosahy pandémie budú podľa CMS pokračovať aj v najbližších mesiacoch.



Napriek negatívnych informáciám a aktuálnej situácii na trhu však podľa CMS existuje dôvod na optimizmus. "Nie je prekvapením, že respondenti tohtoročného prieskumu sú opatrní. Očakáva sa však, že európsky hospodársky rast sa v budúcom roku oživí a uvoľnenie niektorých reštrikcií umožní predajcom, investorom i poradcom pokračovať v začatých obchodných dohodách," tvrdí Čorba Stark. Rýchlosť a udržateľnosť ekonomického oživenia však bude do veľkej miery závisieť od vývoja novej vakcíny. Ak ju vedci vyvinú, ale nebude rýchlo distribuovaná, vznikne neistota a nálady na trhu budú kolísať.