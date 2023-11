Investície do hotelov v strednej Európe môžu dosiahnuť 563 mil. eur

Bratislava 3. novembra (TASR) - Investície do hotelov v krajinách strednej Európy CCE-6 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko) by mohli tento rok dosiahnuť úroveň 563 miliónov eur, čo je o 30 % viac ako v roku 2022. Uviedli to spoločnosti Cushman & Wakefield a CMS na základe spoločného prieskumu hotelového investičného trhu v strednej a východnej Európe.



Rastúci trend investícií do hotelov sledujú odborníci už dlhšie. Za obdobie od júna 2022 do júna tohto roka hotelové investície dosiahli 464 miliónov eur. Oproti predchádzajúcemu 12-mesačnému obdobiu tak ide o nárast o 74 %. Ako vyplynulo z prieskumu realitných spoločností, za posledné dva polroky bolo v regióne CEE-6 predaných 23 hotelov s takmer 3000 izbami. Záujem investorov podľa realitnej spoločnosti rastie aj vďaka silnému oživeniu výkonnosti v regióne, kde tržby na dostupnú izbu v tomto polroku o šesť percent prekonali úroveň roku 2019.



"V posledných dvoch polrokoch podporil transakčnú aktivitu v hotelovom sektore v krajinách CEE-6 rastúci tlak na vlastníkov, aby predali alebo refinancovali svoje aktíva, a na investorov, aby uplatnili nahromadený kapitál. Úlohu zohrala aj zvýšená výkonnosť hotelov," priblížil vedúci tímu hotelových transakcií pre strednú, východnú a južnú Európu spoločnosti Cushman & Wakefield Magsud Rahmanov. Ako dodal, stabilizácia inflácie v kombinácii so zlepšením výkonnosti hotelov a návratom medzinárodných investorov v budúcom roku pravdepodobne podporí ďalší nárast predaja hotelov.



Investori podľa realitnej spoločnosti postupne smerujú k udržateľným hotelom. Polovica hotelových investorov v strednej a východnej Európe sa už venuje otázkam zameraným na zbieranie dát a prijímanie opatrení podľa environmentálnych, sociálnych a riadiacich štandardov (ESG) v rámci previerky podniku pri transakcii a 40 % na začlenení ESG pracuje.



Hotelov s overenými ESG certifikátmi je však stále menej ako päť percent. Výnimkou je len poľská Varšava, kde má ESG certifikát takmer 10 % hotelov. Vyšší podiel certifikovaných hotelov vo Varšave je podľa realitnej spoločnosti v regióne CEE ojedinelý. Miera certifikácie je tam skôr nízka, zvyčajne totiž ide skôr o menšie hotely v starších objektoch alebo historických budovách, čo získanie certifikácie sťažuje, informovala ďalej realitná spoločnosť.



Vyše polovice investorov totiž podľa realitnej spoločnosti pri akvizíciách a predajoch hotelov zaznamenalo problémy spojené s ESG. Pre približne 35 % investorov to malo finančný vplyv nad 500.000 eur. V regióne CEE síce podľa realitnej spoločnosti investori až takéto veľké dosahy nezaznamenali, avšak 60 % z nich to prinieslo nefinančné či finančné problémy v nižšej hodnote (teda pod 500.000 eur).



Realitná spoločnosť však pripomína, že majitelia hotelov, ktorí sa k oblasti ESG stavajú proaktívne a progresívne, môžu zvýšiť hodnotu svojich hotelov vďaka vyšším príjmom či nižším prevádzkovým nákladom. Tiež sa môžu stať atraktívnejšími pre investorov, pretože hotely s najlepšími ESG výsledkami môžu očakávať aj isté cenové bonusy, ktoré môžu dosiahnuť až šesť percent. Podľa prieskumov spoločnosti Cushman & Wakefield môžu hotely vďaka opatreniam zameraným na udržateľnosť výrazne znížiť aj spotrebu energie a vody.