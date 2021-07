Investície do hotelov vlani rekordne padli, obchody zastavila pandémia

Bratislava 15. júla (TASR) – Investori zrealizovali vlani v hotelovom segmente na vybraných trhoch krajín strednej a východnej Európy, ako je Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko, investície len za 370 miliónov eur. Očakávania trhu pritom boli pôvodne na úrovni 1,8 miliardy eur. Obchody pozastavila, či dokonca úplne zastavila pandémia. Vyplýva to z analýzy Cushman & Wakefield a medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS.



Hotelový sektor v regióne strednej a východnej Európy zaznamenal pokles investícií až o 74,2 %, a to z rekordných 1,4 miliardy eur v roku 2019. "Ak porovnáme objem investícií s celou Európou, v našom regióne strednej a východnej Európy bol pokles ešte prudší. Za celú Európu totiž investície poklesli o 62,8 %," poznamenal Dušan Predný pôsobiaci v CMS Slovensko.



Takmer všetky obchody v hotelovom segmente, uzatvorené v regióne strednej a východnej Európy, predstavovali vlani investície v hlavných mestách. Oproti roku 2019 tak išlo o významný posun, keďže vtedy smerovali do hlavných miest tri štvrtiny zo všetkých investícií a štvrtina smerovala do iných regiónov danej krajiny.



Analýza však poukazuje na to, že objem investície bol vlani podstatne vyšší ako počas posledného svetového hospodárskeho poklesu v roku 2009. Vtedy dosiahla investičná aktivita do hotelov v regióne strednej a východnej Európy hodnotu len 209 miliónov eur. Bez ohľadu na fázu hospodárskeho cyklu sa tak podľa analýzy trhu v strednej a východnej Európy stal výrazne atraktívnejším a aktívnejším ako v minulosti.



Bratislava priniesla vlani investorom v hotelovom segmente aj napriek pandémii výnosy v rozmedzí 6 až 7 % a stala sa, rovnako ako v roku 2019, tretím najvýnosnejším miestom. Najvyššie výnosy dosiahli investori v Sofii a Bukurešti, v obidvoch prípadoch viac ako 7 %. Za Bratislavou sa umiestnili Praha, Budapešť aj Varšava, kde investori získali výnosy vo výške 5 až 6 %.



Pandémia však spôsobila, že na všetkých trhoch vybraných krajín poklesla priemerná denná sadzba za ubytovanie, ako aj obsadenosť hotelov. "V Bratislave sme zaznamenali pokles počtu ubytovaných hostí o takmer tri štvrtiny, pričom ceny poklesli o viac ako 16 %. Na porovnanie, v susednej Prahe poklesli ceny za ubytovanie aj počty ubytovaných hostí ešte viac," priblížil Predný.



Aj napriek nízkemu objemu investícií, ktoré sa vlani zrealizovali, je na trhu cítiť mierne oživenie investičných aktivít. Tento rok je možné podľa analýzy očakávať objem investícií v regióne strednej a východnej Európy za približne 320 miliónov eur. Z dlhodobého hľadiska tak zostáva potenciál hotelového trhu v tomto regióne silný.