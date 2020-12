Investície do infraštruktúry môžu podporiť zotavovanie ekonomiky

Washington 15. decembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje, že synchronizované investície do infraštruktúry skupiny G20 by mohli do roku 2025 zvýšiť globálny hrubý domáci produkt (HDP) takmer o 2 %.



Globálna ekonomika sa začala dostávať z koronakrízy, ale nová vlna infekcií brzdí jej zotavovanie, uviedla zástupkyňa šéfky MMF Antoinette Sayehová na Rímskom investičnom fóre. Podľa nej je nevyhnutné dostať zdravotnú krízu pod kontrolu prostredníctvom medzinárodných investícií do vakcín, pokračovať vo fiškálnej podpore, aby sa zabránilo špirále bankrotov, a podporiť investície do zelenej a digitálnej infraštruktúry.



Sayehová povedala, že výrazný pokrok pri vývoji vakcín proti ochoreniu COVID-19 je povzbudzujúci, ale je potrebná medzinárodná spolupráca pri ich výrobe, nákupe a distribúcii všetkým krajinám vrátane chudobných krajín. Zopakovala odhad MMF, podľa ktorého rýchle a široké zdieľanie pokroku liečby môže v najbližších 5 rokoch zvýšiť globálny príjem celkovo takmer o 9 biliónov USD (7,41 miliardy eur).



MMF podľa Sayehovej prognózuje, že globálny HDP do roku 2025 bude takmer o 2 % vyšší, ak štáty skupiny G20 s najväčším fiškálnym priestorom posilnia výdavky do infraštruktúry o 0,5 % HDP v roku 2021 a o 1 % v nasledujúcich rokoch a ostatné krajiny G20 o tretinu z toho. Celkové výdavky môžu byť o tretinu nižšie než v prípade, ak by krajiny konali samy.