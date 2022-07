Investície do komerčných nehnuteľností na Slovensku sú rekordné

Bratislava 13. júla (TASR) - Investície do komerčných nehnuteľností na Slovensku za 1. polrok tohto roku presiahli 600 miliónov eur. Ide o rekordný objem za posledných 20 rokov, informovala realitná spoločnosť Cushman & Wakefield (CWK) Slovensko.



Tento výsledok výrazne ovplyvnilo odčlenenie časti realitného portfólia Penty na nového developera Alto Real Estate. Aj z dôvodu tejto transakcie získali kancelárske budovy pozíciu dominantného segmentu s takmer 70 % podielom na celkových investíciách.



V kontexte rastúcej inflácie a rastúcich úrokových sadzieb realitná firma neočakáva ďalší pokles výnosov v realitnom sektore. Slovensko si tak naďalej udržuje reputáciu bezpečnej investičnej lokality s konkurenčnými výnosmi.



Napriek ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá predstavuje ďalšiu skúšku po dvoch rokoch pandémie, pretrváva optimizmus investorov, čo potvrdzuje množstvo prebiehajúcich investičných transakcií, priblížila spoločnosť. Potvrdzuje to podľa nej preinvestovaná suma, ktorá predstavuje mierny prírastok oproti vlaňajšiemu prvému polroku a 52 % nárast oproti priemeru za rovnaké obdobie posledných piatich rokov. Celkovo bolo zrealizovaných 11 transakcií, z ktorých päť bolo mimo územia Bratislavy.



Kancelársky sektor potvrdzuje svoje stabilné postavenie na trhu. Záujem investorov o kancelárske budovy podľa realitnej spoločnosti rastie, čo potvrdzujú ako uzavreté, tak prebiehajúce transakcie.



"V dôsledku rastúcej inflácie a zvyšujúcich sa úrokových sadzieb vidíme veľmi obmedzený priestor na pokračovanie zmenšovania očakávaného výnosu, tzv. prime yieldov. Aj preto prišlo v roku 2022 k očakávanému poklesu dosiahnuteľnej výnosovej miery, ktorá sa pre kancelárske budovy dostala na úroveň 5 % a v prípade priemyselných nehnuteľností na 5,25 %. Pre dané sektory komerčných nehnuteľností tak dosiahla svoju historicky minimálnu hodnotu. Jedným zo zdrojov možného rastu hodnoty nehnuteľností na najbližší rok môže byť indexácia nájomného," priblížil Marián Fridrich, riaditeľ CWK Slovensko.



Sektor priemyselných nehnuteľností, ktorý si za posledných päť rokov držal stabilné polročné preinvestované objemy v priemere nad 130 miliónov eur, zažil za prvý polrok tohto roku útlm. Zapríčinené je to nedostatkom nehnuteľností dostupných na predaj spĺňajúcich očakávania investorov, nakoľko za posledné roky väčšina takzvaných "A-class" budov zmenila majiteľa. Napriek tomu, že sa v priemysle zrealizovali dve transakcie, ich podiel na celkovom objeme transakcií dosiahol len 6 %, vyčíslila realitná spoločnosť.



Pandémia spôsobila pokles mobility ľudí a s tým spojené nižšie obraty retailových prevádzok. Tento trh v súčasnosti zažíva veľké oživenie investičnej aktivity po výkyvoch za posledné dva roky.



Dosiahnuteľná výnosová miera pre retailové komodity je vyššia, než v ostatných sektoroch komerčných nehnuteľností. Pre nákupné centrá s plnou obsadenosťou a vysokou mobilitou ľudí dosahuje 6 % a pre najatraktívnejšie retail parky sa výnosová miera pohybuje okolo úrovne 7 %, dodala firma.