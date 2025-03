Investície do komerčných nehnuteľností vlani prekročili 511 mil. eur

Bratislava 4. marca (TASR) - Celkový objem investícií do komerčných nehnuteľností na slovenskom trhu v roku 2024 presiahol 511 miliónov eur, pričom najväčší záujem smeroval do priemyselných (47 %), retailových (26 %) a kancelárskych (21 %) nehnuteľností. Informovali o tom na stretnutí s novinármi predstavitelia poradenskej spoločnosti Colliers. Regionálni investori strednej a východnej Európy sú podľa nich hnacou silou trhu, ich aktivita by mala naďalej rásť v roku 2025.



Po dynamickom raste v roku 2023 sa podľa reportu Colliers Market Overview Slovakia Q4 2024 ponuka kancelárskych priestorov v hlavnom meste SR stabilizovala. Silný dopyt a vysoká miera zmlúv o budúcom nájme v kombinácii s absenciou nových projektov spôsobili pokles miery neobsadenosti na 12,57 %. Prémiové nájmy dosiahli výšku 19,50 eura/m2/mesiac, a očakáva sa ich ďalší nárast v najžiadanejších lokalitách, najmä v centrálnej biznis zóne.



Ponuka priemyselných a logistických priestorov na Slovensku dosiahla 4,02 milióna metrov štvorcových (m2) s medziročným nárastom o 9 %. Na druhej strane sa celková prenajatá plocha v porovnaní s predošlým rokom 2023 znížila. V Trnavskom kraji dochádza k značnému objemu špekulatívnej výstavby, v dôsledku čoho sa výhodné podmienky pre prenajímateľov posunuli v prospech nájomcov.



Spotreba v sektore retailu rástla podľa Colliers vďaka silnému trhu práce a stabilnému rastu miezd. Po ukončení expanzií veľkých nákupných centier sa rozvoj presúva na retail parky. V roku 2025 sa očakáva dokončenie ďalších 70.000 m2 retail parkov naprieč Slovenskom. Nájomné v tradičných nákupných centrách zostáva stabilné, zatiaľ čo nájomné v maloobchodných parkoch zaznamenáva rast a predpokladá sa jeho ďalšie zvyšovanie.



"Hoci je zákonom prípustná maximálna intenzita pomoci na Slovensku vyššia ako v iných krajinách EÚ, dostupnosť a skutočná výška stimulov tieto limity nemusí dosahovať," povedal Jan Kamoji-Czapiňski, riaditeľ oddelenia poradenstva v oblasti vládnych stimulov Colliers v Poľsku.



Historicky štátna podpora v SR smerovala podľa neho najmä k výrobcom, pričom získanie stimulov pre dodávateľov nižších úrovní, najmä vo forme peňažných grantov, je výrazne náročnejšie. V porovnaní so susednými krajinami, kde sú títo dodávatelia podporovaní vo väčšej miere, je na Slovensku dostupnosť priamej finančnej podpory pre subdodávateľov obmedzenejšia, čo môže podľa jeho slov ovplyvniť ich investičné rozhodnutia.



Kamoji-Czapiňski dodal, že v roku 2024 podporu celkovo získalo 18 projektov v sumárnej výške 355 miliónov eur, väčšina projektov získala stimuly vo forme daňových úľav.



Colliers je globálna spoločnosť poskytujúca diverzifikované profesionálne služby so špecializáciou na služby v oblasti komerčných nehnuteľností, inžinierske poradenstvo a investičný manažment. Pôsobí v 70 krajinách.