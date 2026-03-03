< sekcia Ekonomika
Investície do komerčných nehnuteľností v strednej Európe posilnili
Objem investícií v šiestich kľúčových trhoch regiónu vzrástol na 11,6 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 31 % podľa údajov spoločnosti Colliers.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Región strednej a východnej Európy (CEE) zaznamenal na trhu komerčných nehnuteľností v roku 2025 rozhodujúci zlom, keď prešiel od vyčkávania k realizácii. Objem investícií v šiestich kľúčových trhoch regiónu vzrástol na 11,6 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 31 % podľa údajov spoločnosti Colliers. Ako v utorok informovala, oživenie poháňali disciplinované úverovanie, stabilizácia cien a návrat likvidity, ktoré čoraz viac viedli domáci a regionálni investori.
Po dvoch rokoch útlmu opäť nabrali na sile kľúčové sektory. Kancelárie sa opäť dostali do popredia v CEE, keď sa stabilizovala hodnota nehnuteľností v lokalitách s obmedzenou ponukou v centrálnych obchodných štvrtiach. Priemysel a logistika naďalej ťažili z dlhodobej predvídateľnosti príjmov a odolnosti výrobného sektora, hotely zaznamenali úplné oživenie cestovného ruchu a retail parky opäť preukázali svoju obranyschopnosť v priebehu hospodárskych cyklov.
„To, čo sme videli v roku 2025, nebol návrat k rozmachu, ale návrat k realizmu,“ uviedol zástupca Colliers pre ekonomiku a trh CEE Grzegorz Sielewicz. „Investori sa opäť vracajú na trh strednej a východnej Európy, pretože ceny, financovanie a základné ukazovatele nájomcov sa konečne zosúladili,“ priblížil.
Slovensko sa podľa Colliers priblížilo k jednej miliarde eur najmä konsolidáciou retailu a core transakciám v priemysle a logistike. „Slovenský trh zaznamenal vysokú likviditu predovšetkým vďaka dôvere regionálnych investorov, pričom investori z regiónu CEE tvorili až 57 % celkového objemu investícií,“ uviedla spoločnosť.
Česko dosiahlo rekordný objem investícií 4,3 miliardy eur, čo je najviac v jeho histórii. Českí investori kapitál tiež exportovali do celého regiónu, kde získali takmer 600 miliónov eur v Poľsku a 266 miliónov eur na Slovensku.
„Poľsko si udržalo svoju pozíciu regionálnej veľmoci s transakciami v hodnote 4,5 miliardy eur. Hoci celkové objemy vyzerali slabšie, základná dynamika sa výrazne posilnila,“ priblížil Colliers. Domáci kapitál dosiahol historické maximum takmer 860 miliónov eur, pričom dopyt po kanceláriách, logistických portfóliách, retail parkoch a aktívach v bývaní zostal stabilný.
Maďarsko sa dostalo na úroveň 800 miliónov eur, podporené oživením trhu s kancelárskymi priestormi, silným cestovným ruchom a rastúcim záujmom výrobného priemyslu spojeným s ázijskými dodávateľskými reťazcami elektrických vozidiel.
Colliers prognózuje mierny nárast objemu investícií v roku 2026. Rozdiely medzi cenami ponuky a dopytu sa naďalej zmenšujú, banky sú naďalej ochotné poskytovať úvery na prvotriedne aktíva s dlhodobým príjmom a investori sú čoraz viac ochotní financovať transakcie s jednoaktívami core a core+.
Colliers je popredná globálna spoločnosť poskytujúca služby v oblasti komerčných nehnuteľností, inžinierske poradenstvo a investičný manažment. S 22.000 odborníkmi pôsobí v 70 krajinách takmer 30 rokov.
