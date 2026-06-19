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Investície do komerčných nehnuteľností boli v 1. kvartáli 87 mil. eur
Slabší začiatok roka zodpovedá typickému sezónnemu vývoju.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Celkový objem investícií do komerčných nehnuteľností na Slovensku dosiahol v prvom štvrťroku 2026 úroveň 87 miliónov eur, čo predstavuje pokles v porovnaní s dlhodobým kvartálnym priemerom rokov 2019 až 2025 vo výške 193 miliónov eur. Slabší začiatok roka zodpovedá typickému sezónnemu vývoju, keď sa väčší objem transakcií tradične uzatvára až v neskorších kvartáloch, informovala spoločnosť Colliers.
Najväčší podiel na celkovom objeme mali hotelové aktíva, ktoré tvorili 49 % investícií. Druhým najvýznamnejším segmentom bol priemysel a logistika s podielom 25 %. Retail a kancelárske priestory zohrávali v prvom kvartáli menšiu úlohu, pričom každý z týchto segmentov sa na celkovom objeme podieľal zhodne po 13 %.
Medzi najvýznamnejšie transakcie v prvom štvrťroku patrili akvizícia Arete Parku v Trenčíne fondom Erste Realitná Renta, kúpa priemyselného areálu ECCO Martin spoločnosťou Hyundai Wia, predaj hotela Park Inn v Bratislave, akvizícia Retail Parku Revúca investorom TAM a kúpa budovy Euroterrace Office v Žiline zo strany Sociálnej poisťovne.
„Z pohľadu kapitálovej štruktúry dominovali na trhu regionálni investori, predovšetkým z Českej republiky, ktorí sa podieľali na celkovom objeme investícií až 59 %. Domáci slovenskí investori tvorili približne 25 % trhu. Zvyšných 16 % pripadalo na kapitál z Ázie a Pacifiku, čo poukazuje na pokračujúci, hoci zatiaľ limitovaný záujem vzdialenejších zahraničných investorov o slovenské aktíva,“ uviedol Colliers.
Napriek nižšiemu objemu transakcií v prvom kvartáli zostáva celkový sentiment na trhu pozitívny. Už na začiatku druhého štvrťroka bola uzatvorená významná akvizícia kancelárskej budovy The Mill v Bratislave fondom Reico, čo potvrdzuje záujem inštitucionálnych investorov o kvalitné kancelárske aktíva v hlavnom meste. Spolu s ďalšími pripravovanými transakciami naprieč všetkými segmentmi tieto obchody naznačujú očakávané oživenie investičnej aktivity v priebehu roka.
„Predpokladá sa, že kľúčovým ťahúňom investičného trhu zostane segment priemyselných a logistických nehnuteľností, ktorý je dlhodobo najlikvidnejším segmentom na Slovensku a priťahuje stabilný záujem domácich aj zahraničných investorov,“ priblížila spoločnosť. Zároveň sa očakáva rastúca aktivita v oblasti prémiových kancelárskych projektov aj vďaka atraktívnemu výnosovému rozpätiu, ktoré Bratislava ponúka v porovnaní s regionálnymi metropolami ako Praha či Varšava.
„Väčšina investičnej aktivity by sa v najbližšom období mala koncentrovať najmä do opportunity a value-add stratégií, predovšetkým v segmente priemyslu a logistiky,“ dodal Colliers.
Najväčší podiel na celkovom objeme mali hotelové aktíva, ktoré tvorili 49 % investícií. Druhým najvýznamnejším segmentom bol priemysel a logistika s podielom 25 %. Retail a kancelárske priestory zohrávali v prvom kvartáli menšiu úlohu, pričom každý z týchto segmentov sa na celkovom objeme podieľal zhodne po 13 %.
Medzi najvýznamnejšie transakcie v prvom štvrťroku patrili akvizícia Arete Parku v Trenčíne fondom Erste Realitná Renta, kúpa priemyselného areálu ECCO Martin spoločnosťou Hyundai Wia, predaj hotela Park Inn v Bratislave, akvizícia Retail Parku Revúca investorom TAM a kúpa budovy Euroterrace Office v Žiline zo strany Sociálnej poisťovne.
„Z pohľadu kapitálovej štruktúry dominovali na trhu regionálni investori, predovšetkým z Českej republiky, ktorí sa podieľali na celkovom objeme investícií až 59 %. Domáci slovenskí investori tvorili približne 25 % trhu. Zvyšných 16 % pripadalo na kapitál z Ázie a Pacifiku, čo poukazuje na pokračujúci, hoci zatiaľ limitovaný záujem vzdialenejších zahraničných investorov o slovenské aktíva,“ uviedol Colliers.
Napriek nižšiemu objemu transakcií v prvom kvartáli zostáva celkový sentiment na trhu pozitívny. Už na začiatku druhého štvrťroka bola uzatvorená významná akvizícia kancelárskej budovy The Mill v Bratislave fondom Reico, čo potvrdzuje záujem inštitucionálnych investorov o kvalitné kancelárske aktíva v hlavnom meste. Spolu s ďalšími pripravovanými transakciami naprieč všetkými segmentmi tieto obchody naznačujú očakávané oživenie investičnej aktivity v priebehu roka.
„Predpokladá sa, že kľúčovým ťahúňom investičného trhu zostane segment priemyselných a logistických nehnuteľností, ktorý je dlhodobo najlikvidnejším segmentom na Slovensku a priťahuje stabilný záujem domácich aj zahraničných investorov,“ priblížila spoločnosť. Zároveň sa očakáva rastúca aktivita v oblasti prémiových kancelárskych projektov aj vďaka atraktívnemu výnosovému rozpätiu, ktoré Bratislava ponúka v porovnaní s regionálnymi metropolami ako Praha či Varšava.
„Väčšina investičnej aktivity by sa v najbližšom období mala koncentrovať najmä do opportunity a value-add stratégií, predovšetkým v segmente priemyslu a logistiky,“ dodal Colliers.