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Investície do komerčných nehnuteľností boli v 1. polroku 244 mil. eur
V sledovanom období sa uskutočnilo osem transakcií.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Investície do komerčných nehnuteľností dosiahli na Slovensku v prvom polroku 2026 objem 244 miliónov eur. V sledovanom období sa uskutočnilo osem transakcií. Vyplýva to z aktuálnej analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko. Najviac kapitálu smerovalo do kancelárskeho sektora - 160 miliónov eur, teda 66 % z celkovej preinvestovanej sumy. Maloobchodný sektor so 63 miliónmi eur mal podiel 26 % a industriálny sektor s 21 miliónmi eur 8 %.
„V kancelárskom segmente sa najvýznamnejšou transakciou stal predaj administratívnej budovy The Mill v Bratislave, ktorá patrí medzi najmodernejšie kancelárske projekty v hlavnom meste a ponúka približne 26.700 štvorcových metrov prenajímateľnej plochy,“ uviedol obchodný riaditeľ CBRE Slovensko Ľubor Procházka. „Medzi ďalšie významné transakcie patril predaj čiastočného podielu v kancelárskom komplexe Einsteinova Business Center v Petržalke a košickej budovy BCT 1,“ dodal.
V industriálnom segmente došlo k predaju bývalého výrobného závodu odchádzajúcej spoločnosti ECCO spoločnosti WIA Slovakia, ktorá je členom Hyundai WIA Group a plánuje rozšíriť svoju výrobu v Martine.
Zahraniční investori mali so 190 miliónmi eur podiel 78 % na celkovej investičnej aktivite. Najväčšie zastúpenie z nich dosiahli investori z Českej republiky, ktorí mali podiel 73 % z celkovej preinvestovanej sumy. Na domácich investorov s 54 miliónmi eur pripadlo 22 %.
„Investičné výnosy (prime yields) si medzikvartálne udržali naprieč sektormi stabilnú úroveň. V prípade kancelárskeho a industriálneho sektora dosahovali 6,25 %, mierne vyšší výnos dosahoval maloobchodný sektor. V prípade nákupných centier je investičný výnos dlhodobo stabilizovaný na úrovni 6,50 % a v prípade retail parkov na úrovni 6,75 %,“ uzavrela CBRE.
„V kancelárskom segmente sa najvýznamnejšou transakciou stal predaj administratívnej budovy The Mill v Bratislave, ktorá patrí medzi najmodernejšie kancelárske projekty v hlavnom meste a ponúka približne 26.700 štvorcových metrov prenajímateľnej plochy,“ uviedol obchodný riaditeľ CBRE Slovensko Ľubor Procházka. „Medzi ďalšie významné transakcie patril predaj čiastočného podielu v kancelárskom komplexe Einsteinova Business Center v Petržalke a košickej budovy BCT 1,“ dodal.
V industriálnom segmente došlo k predaju bývalého výrobného závodu odchádzajúcej spoločnosti ECCO spoločnosti WIA Slovakia, ktorá je členom Hyundai WIA Group a plánuje rozšíriť svoju výrobu v Martine.
Zahraniční investori mali so 190 miliónmi eur podiel 78 % na celkovej investičnej aktivite. Najväčšie zastúpenie z nich dosiahli investori z Českej republiky, ktorí mali podiel 73 % z celkovej preinvestovanej sumy. Na domácich investorov s 54 miliónmi eur pripadlo 22 %.
„Investičné výnosy (prime yields) si medzikvartálne udržali naprieč sektormi stabilnú úroveň. V prípade kancelárskeho a industriálneho sektora dosahovali 6,25 %, mierne vyšší výnos dosahoval maloobchodný sektor. V prípade nákupných centier je investičný výnos dlhodobo stabilizovaný na úrovni 6,50 % a v prípade retail parkov na úrovni 6,75 %,“ uzavrela CBRE.