Investície do slovenských nehnuteľností vlani poklesli o štvrtinu

Bratislava 18. februára (TASR) – Objem investícií do nehnuteľností na Slovensku vlani dosiahol úroveň 516 miliónov eur, čo predstavuje medziročný pokles o 24 %. Vyplýva to z analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Investorov najviac priťahovali industriálne a kancelárske nehnuteľnosti. Odborníci spoločnosti predpovedajú, že celkové objemy investícií za rok 2021 by sa mohli vyšplhať na úroveň 700 miliónov eur, bude to však naďalej ovplyvňovať aj koronakríza. Slovensko sa v rebríčku likvidity realitných trhov v Európe ocitlo na 23. mieste. Naopak, najlikvidnejšie trhy mali Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko či Holandsko. Tretina investícií do nehnuteľností na Slovensku prichádzala od úplne nových investorov, zväčša z Ázie.



Polovicu celkového objemu tvorili investície do industriálnych nehnuteľností. Do kancelárskych nehnuteľností smerovalo 37 % z celkového objemu a menej likvidným bol maloobchod, do ktorého vlani poputovalo 11 % investícií. Tri percentá vlaňajších investícií smerovali do hotelov.



Podľa údajov spoločnosti prišla väčšina peňazí z Ázie (40 % z celkového objemu). Tuzemskí investori tvorili 37-percentný podiel a zvyšné investície prišli zo susedných krajín, hlavne z Rakúska (12 %) a Česka (11 %).



Najväčšiu investičnú aktivitu už tradične spoločnosť zaznamenala v Bratislavskom kraji, konkrétne v Senci (40 %) a v Bratislave (35 %).



V segmente kancelárií v roku 2020 zaznamenala spoločnosť pokles lízingovej aktivity o zhruba 12 %. "Očakávame, že koncom druhej polovice roka 2021 by sme sa mali postupne v rámci návratu do kancelárií dostávať do nového normálu, a to hlavne vďaka vakcinácii. Čoraz viac sa ukazuje, že firmy chcú meniť svoje kancelárie," okomentoval riaditeľ oddelenia kancelárskych priestorov spoločnosti Oliver Galata. Najväčšie zmeny podľa neho nastanú v rámci flexibilnej práce zamestnancov, zvyšovania ich komfortu v kancelárii, pravidelnej a automatickej cirkulácie vzduchu, budovania vhodných priestorov na spoluprácu či v oblasti podpory ochrany zdravia.



Koronakrízou boli najmenej ovplyvnené industriálne a logistické nehnuteľnosti. "Logistické nehnuteľnosti boli pre investorov v minulom roku najpríťažlivejšie a očakávame, že rovnako to bude aj tento rok. Budúcnosť segmentu bude pritom aj naďalej poháňať hlavne e-commerce, automobilový sektor a už spomínaný globálny trend - udržateľnosť," okomentoval riaditeľ oddelenia priemyselných a logistických nehnuteľností spoločnosti Michal Cerulík.



Najväčší dosah koronakrízy podľa expertov pocítila oblasť maloobchodných nehnuteľností. Predpokladajú že aj tento rok sa bude opakovať situácia z vlaňajška, keď sa po uvoľnení opatrení lepšie spamätávali regionálne nákupné centrá v menších mestách. "Vzhľadom na konkurenciu budú musieť centrá v Bratislave aj tento rok zápoliť o zákazníkov," uzavrel riaditeľ oddelenia maloobchodných nehnuteľností spoločnosti Branislav Golan.