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Investície do špičkových nemeckých startupov tento rok prudko stúpli
Špičkové startupy zvyčajne vznikajú v Berlíne, Mníchove a Hamburgu, ktoré sú domovom popredných univerzít a výskumných ústavov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 23. novembra (TASR) - Investície do špičkových nemeckých startupov v oblastiach od robotiky až po obranné technológie sa za celý tento rok podľa odhadov takmer strojnásobia na 8,1 miliardy eur z vlaňajších 2,9 miliardy eur. Vyplýva to zo štúdie Nemeckej asociácie startupov a Nadácie Joachima Herza. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ide o veľký úspech pre Nemecko ako miesto pre podnikanie a predstavuje to významný impulz vo viacerých sektoroch, konštatuje štúdia. Významné investície prišli napríklad do spoločnosti Neura Robotics, ktorá vyvíja humanoidné roboty, ale aj do firmy Helsing, výrobcu dronov riadených umelou inteligenciou či do skupiny Quantum Systems, venujúcej sa obranným technológiám.
Špičkové startupy zvyčajne vznikajú v Berlíne, Mníchove a Hamburgu, ktoré sú domovom popredných univerzít a výskumných ústavov. Štúdia však konštatuje, že pretrváva mnoho problémov. Napríklad to, že iba 28 % kapitálu technologických startupov v Nemecku v ostatných rokoch prichádzalo od domácich investorov.
Ide o veľký úspech pre Nemecko ako miesto pre podnikanie a predstavuje to významný impulz vo viacerých sektoroch, konštatuje štúdia. Významné investície prišli napríklad do spoločnosti Neura Robotics, ktorá vyvíja humanoidné roboty, ale aj do firmy Helsing, výrobcu dronov riadených umelou inteligenciou či do skupiny Quantum Systems, venujúcej sa obranným technológiám.
Špičkové startupy zvyčajne vznikajú v Berlíne, Mníchove a Hamburgu, ktoré sú domovom popredných univerzít a výskumných ústavov. Štúdia však konštatuje, že pretrváva mnoho problémov. Napríklad to, že iba 28 % kapitálu technologických startupov v Nemecku v ostatných rokoch prichádzalo od domácich investorov.