Investície EBOR dosiahli vlani rekordných takmer 17 miliárd eur

Londýn 9. januára (TASR) - Objem investícií Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) dosiahol v roku 2024 takmer 17 miliárd eur, čo predstavuje nový rekord. Dôvodom je zvýšený počet projektov na Ukrajine a v oblasti zelenej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



EBOR uviedla, že v minulom roku dosiahol objem jej investícií celkovo 16,6 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2023 to predstavuje rast o vyše 26 %. Počet projektov financovaných EBOR vzrástol na 584 zo 464 v roku 2023.



"Najmä úroveň podpory Ukrajiny sa v minulom roku zvýšila," povedala prezidentka EBOR Odile Renaud-Bassová. "Ďalším komponentom sú zelené investície. Spolupracovali sme s viacerými krajinami na stratégiách rozvoja obnoviteľných zdrojov, na prilákaní investorov do tejto oblasti. K takýmto štátom patrili napríklad Egypt či Uzbekistan," dodala.



Najväčším adresátom investícií od EBOR bolo vlani opäť Turecko, uviedla Renaud-Bassová. Nasledovali Ukrajina, Egypt, Poľsko a Uzbekistan.



Šéfka EBOR sa vyjadrila aj k blížiacemu sa nástupu Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA. Ako uviedla, s novou americkou administratívou očakáva "konštruktívny dialóg" podobný tomu, aký EBOR viedla za Trumpovej prvej vlády.