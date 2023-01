Investície EBOR dosiahli v roku 2022 rekordných 13,1 miliardy eur

Londýn 12. januára (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) vo štvrtok oznámila, že v roku 2022 investovala vo svojom regióne rekordných 13,1 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Na porovnanie, v roku 2021 investovala banka 10,4 miliardy eur a v roku 2020, keď rozšírila núdzovú podporu v celom regióne, aby pomohla podporiť ekonomiky počas pandémie ochorenia COVID-19, dosiahla výška jej investícií 11 miliárd eur, čo bol vtedajší rekord.



Z celkového vlaňajšieho objemu financií išlo 1,7 miliardy eur na Ukrajinu, na investície do životne dôležitej infraštruktúry, energetickej a potravinovej bezpečnosti a na podporu súkromného sektora. EBOR zopakovala svoj záväzok poskytnúť Ukrajine do konca roka celkovo 3 miliardy eur.



"Prekročili sme naše najväčšie očakávania napriek tragédii, akou je vojna na Ukrajine a regionálnym a globálnym krízam, ktoré so sebou priniesla," uviedla prezidentka EBOR Odile Renaud-Bassová vo vyhlásení.



Počet projektov financovaných EBOR v roku 2022 vzrástol na 431 zo 413 v predchádzajúcom roku.



EBOR uviedla, že podiel financovania tzv. zelenej ekonomiky dosiahol 50 % z celkového objemu v porovnaní s 51 % v roku 2021. Banka tak už druhý rok po sebe splnila svoj cieľ, ktorý je, aby do roku 2025 bola aspoň polovica jej investícií ekologická.