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Investície nemeckého farmaceutického priemyslu do výskumu stúpli
Podľa VCI pritom 41 % nemeckých chemických a farmaceutických spoločností plánuje zvýšiť svoje rozpočty na výskum v zahraničí.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. augusta (TASR) - Nemecký chemický a farmaceutický priemysel vlani podľa údajov nemeckého Zväzu chemického priemyslu (VCI) na výskum vynaložil takmer 16 miliárd eur. Išlo o medziročný rast o 0,2 %. Oproti roku 2015 tieto investície stúpli o takmer 6 miliárd eur. Počet nemeckých patentov však klesá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Hoci sme nikdy neinvestovali do výskumu a vývoja toľko ako v roku 2025, počet patentov v chemickom a farmaceutickom sektore už roky klesá,“ dodal predseda Výboru VCI pre výskum, vedu a vzdelávanie Thomas Wessel. Podiel Nemecka na globálnych patentoch v tomto odvetví sa znížil zo 14 % v roku 2010 na 7,6 % v roku 2024. „V porovnaní s inými krajinami Nemecko čoraz viac zaostáva,“ dodal.
Podľa VCI pritom 41 % nemeckých chemických a farmaceutických spoločností plánuje zvýšiť svoje rozpočty na výskum v zahraničí. Zväz upozorňuje, že najmä Čína má jasnú inovačnú stratégiu. Podiel Číny na globálnych patentových prihláškach v chémii a farmaceutickom priemysle sa od roku 2010 do roku 2024 zvýšil takmer štvornásobne a dosiahol 19 %. Wessel preto vyzýva nemeckých politikov, aby zabezpečili lepšie podmienky pre výskum v Nemecku vrátane spoľahlivého financovania a integrácie do sociálnych a ekonomických reforiem.
„Hoci sme nikdy neinvestovali do výskumu a vývoja toľko ako v roku 2025, počet patentov v chemickom a farmaceutickom sektore už roky klesá,“ dodal predseda Výboru VCI pre výskum, vedu a vzdelávanie Thomas Wessel. Podiel Nemecka na globálnych patentoch v tomto odvetví sa znížil zo 14 % v roku 2010 na 7,6 % v roku 2024. „V porovnaní s inými krajinami Nemecko čoraz viac zaostáva,“ dodal.
Podľa VCI pritom 41 % nemeckých chemických a farmaceutických spoločností plánuje zvýšiť svoje rozpočty na výskum v zahraničí. Zväz upozorňuje, že najmä Čína má jasnú inovačnú stratégiu. Podiel Číny na globálnych patentových prihláškach v chémii a farmaceutickom priemysle sa od roku 2010 do roku 2024 zvýšil takmer štvornásobne a dosiahol 19 %. Wessel preto vyzýva nemeckých politikov, aby zabezpečili lepšie podmienky pre výskum v Nemecku vrátane spoľahlivého financovania a integrácie do sociálnych a ekonomických reforiem.