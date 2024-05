Investície USA do komerčných realít v Londýne sú najvyššie za 8 rokov

Londýn 4. mája (TASR) - Záujem amerických investorov o komerčné nehnuteľnosti v Londýne je najväčší za viac než osem rokov. Poukázali na to údaje realitnej divízie francúzskej banky BNP Paribas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hodnota aj predaj komerčných nehnuteľností zaznamenali v minulých rokoch výrazný pokles. Dopyt po tomto druhu realít zasiahla najskôr pandémia nového koronavírusu, ktorá znížila záujem o kancelárske priestory, a neskôr rast úrokových sadzieb. Miera neobsadenosti vzrástla, najmä v USA.



V súčasnosti sa však výrazne zvyšuje záujem Američanov o britské komerčné nehnuteľnosti. Prispieva k tomu aj rastúci kurz dolára oproti libre, uviedla realitná divízia BNP Paribas. Naopak, na americký trh s komerčnými nehnuteľnosťami okrem kurzu dolára nepriaznivo vplývajú aj vysoké úrokové sadzby, pomalší návrat Američanov do kancelárií a politická neistota pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami.



Americkí investori minuli na komerčné nehnuteľnosti v Londýne za prvé tri mesiace tohto roka 1,9 miliardy libier (2,22 miliardy eur). To predstavuje šesťnásobok hodnoty v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a zároveň najvyššiu hodnotu od posledného štvrťroka 2015.



Výrazne sa zvýšili aj investície Američanov do realít v ďalších oblastiach Británie. V rámci celého britského realitného trhu dosiahli americké investície v 1. štvrťroku 3,1 miliardy libier. To je zhruba o dve tretiny viac než za 1. kvartál minulého roka a zároveň najvyššia hodnota od začiatku roka 2022.



(1 EUR = 0,85573 GBP)