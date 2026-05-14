Investície v Británii v prvom štvrťroku medzikvartálne stúpli
Autor TASR
Londýn 14. mája (TASR) - Podnikateľské investície vo Veľkej Británii za tri mesiace do záveru marca sa medzikvartálne zvýšili o 0,7 % po tom, ako v predošlom štvrťroku o 2,9 % klesli. Ukázali to predbežné údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil britský štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast investícií v Británii v prvom kvartáli však nenaplnil očakávanie trhu, že sa posilnia o 1,1 %. Zároveň išlo o ich najslabší rast od druhého štvrťroka 2023. Celkový rast podnikateľských investícií bol výsledkom výrazného zvýšenia výdavkov na dopravné prostriedky. Klesli však investície do produktov duševného vlastníctva.
Medziročne podnikateľské investície v britskej ekonomike v prvom štvrťroku klesli o 1,8 %. Išlo o ich prvý medziročný pokles za dva roky. V predošlom kvartáli investície medziročne stúpli o 1,8 %. Celková tvorba hrubého fixného kapitálu v Británii sa počas januára až marca medzikvartálne zvýšila o 4,3 % a medziročne vzrástla o 0,5 %.
