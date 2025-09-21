Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Investície v Číne za prvých osem mesiacov roka klesli o 12,7 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spracovateľský priemysel získal 129,03 miliardy CNY, zatiaľ čo do sektora služieb smerovalo 336,16 miliardy CNY.

Autor TASR
Peking 21. septembra (TASR) - Priame zahraničné investície (PZI) v Číne za osem mesiacov roka do konca augusta medziročne klesli o 12,7 % na 506,58 miliardy jüanov (60,66 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Spracovateľský priemysel získal 129,03 miliardy CNY, zatiaľ čo do sektora služieb smerovalo 336,16 miliardy CNY. Priame zahraničné investície do služieb elektronického obchodu medziročne vzrástli o 169,2 %. High-tech odvetvia zostali svetlým bodom s PZI v celkovom objeme 148,28 miliardy CNY. V rámci tohto segmentu vzrástli investície do služieb elektronického obchodu o 169,2 %. Výroba leteckého priemyslu a zariadení zaznamenala nárast o 37,5 %, chemický a farmaceutický priemysel o 23,2 % a výroba zdravotníckych zariadení a prístrojov o 19,2 %.

Investície z Japonska v sledovanom období vzrástli o 58,9 %, zo Švajčiarska o 37,2 % a zo Spojeného kráľovstva o 24,5 %.

(1 EUR = 8,351 CNY)
.

