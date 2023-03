Investície vlani medziročne vzrástli o 6,3 % na 25,1 miliardy eur

Bratislava 7. marca (TASR) – Investície na Slovensku vlani vzrástli o 6,3 % na 25,1 miliardy eur. Tvorba hrubého fixného kapitálu z toho tvorila objem 21,8 miliardy eur pri medziročnom náraste v stálych cenách o 6,5 %, ale do úrovne roka 2019 chýbalo 4,8 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Spomedzi 19 sledovaných odvetví medziročný rast investícií zaznamenalo v bežných cenách 16 z nich. "Najviac finančných prostriedkov, štvrtina, sa preinvestovalo v odvetví činnosti v oblasti nehnuteľností. V priemyselnej výrobe investície medziročne narástli o 12,5 %," uviedol ŠÚ. Podielovo najvyššie odvetvie, výroba dopravných prostriedkov, vykázalo nominálny rast o 6,4 %. Výrazné zvýšenie zaznamenalo tiež odvetvie výroba elektrických zariadení o 15,7 %, výroba kovov a kovových konštrukcií o 17,7 % či výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 30,5 %.



Vo 4. štvrťroku vzrástol objem investícií medziročne v bežných cenách o 19 %, najviac sa investovalo v oblasti nehnuteľností a v podnikoch so zameraním na priemyselnú výrobu. Z celkového počtu 19 sledovaných odvetví medziročný rast investícií v bežných cenách zaznamenalo až 18 z nich. Necelých 23 % finančných prostriedkov sa preinvestovalo v odvetví činnosti v oblasti nehnuteľností, kde objem investícií vzrástol medziročne o 22,3 %.



Druhý najvyšší objem investícií (20,3 %) smeroval do priemyselnej výroby. Investície boli medziročne vyššie o 14 %. Výroba dopravných prostriedkov, ktorá predstavuje aj z hľadiska investícií podielovo najvýznamnejšie odvetvie priemyselnej výroby, vykázala nárast investícii o 14,3 %. Výrazne rástli aj investície v odvetví výroba strojov a zariadení o 24,7 % či v odvetví výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,8 %.



Tretí objemovo najvyšší podiel investícií bol použitý v odvetví verejná správa pri medziročnom náraste o 32,2 %. V odvetví veľkoobchod a maloobchod sa preinvestovalo medziročne viac o 31,2 %.