Investície zahraničných firiem v Nemecku boli najnižšie za dekádu

Berlín 14. marca (TASR) - Objem investícií v Nemecku zo strany zahraničných firiem klesol minulý rok na najnižšiu úroveň za posledné desaťročie. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené výsledky štúdie ekonomického inštitútu IW. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Agenzia Nova.



Štúdia IW ukázala, že zahraničné spoločnosti investovali v Nemecku vlani približne 22 miliárd eur. To je najnižší objem od roku 2014. Priemysel sa na objeme investícií podieľal vyše pätinou, zatiaľ čo oblasť služieb zhruba 70 %.



Objem investícií nemeckých firiem v zahraničí je omnoho vyšší, aj keď odlev investícií, teda rozdiel medzi investíciami nemeckých podnikov v zahraničí a investíciami zahraničných firiem v Nemecku, sa zmiernil. Minulý rok dosiahol 94 miliárd eur oproti 100 miliardám eur v roku 2021 a 125 miliardám eur v roku 2022. Práve druhá suma predstavuje najvyšší odlev investícií z Nemecka od začiatku evidovania príslušných údajov v roku 1971. Aj údaj za rok 2023 je však vysoký, konkrétne tretí najvyšší v histórii záznamov.



Nemecké firmy investujú v zahraničí aj pre vysoké pracovné aj iné náklady. Mnohé podniky pre ne presúvajú časť, prípadne celý biznis na lacnejšie trhy, ako sú napríklad rozvíjajúce sa európske ekonomiky. Ekonóm IW Christian Rusche varoval, že ak vláda nepríde s novými programami na podporu firiem a na zníženie ich nákladov, tempo odlevu investícií sa bude zrýchľovať.



Na zhoršovanie podmienok pre firmy v Nemecku poukázala v týchto dňoch aj Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK). Jej prieskum, ktorého výsledky zverejnila tento týždeň, ukázal, že stále viac nemeckých podnikov zvažuje investície v zahraničí s cieľom znížiť vysoké náklady na domácom trhu.



DIHK zrealizovala prieskum na vzorke 1900 firiem a 42 % z nich uviedlo, že plánuje investovať v zahraničí. Oproti predchádzajúcemu prieskumu z minulého roka (41 %) to síce nie je výrazný rast, vysoké je však percento firiem, ktoré chcú investovať v zahraničí s cieľom znížiť náklady.



Až 35 % nemeckých podnikov z celkového počtu anketovaných uviedlo, že uvažuje o investíciách v zahraničí práve pre vysoké náklady v domovskej krajine. DIHK takéto číslo naposledy zaznamenala v roku 2008.