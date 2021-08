Zahraničný investor vytvorí v Rimavskej Sobote 430 voľných pozícií

Rimavská Sobota 5. augusta (TASR) – Mesto Rimavská Sobota víta záujem nemeckého spracovateľa dreva Ziegler Group, ktorý chce v pripravovanom strategickom priemyselnom parku zamestnať 430 ľudí. Pre TASR to uviedol primátor mesta Jozef Šimko.



„My to skutočne potrebujeme ako soľ. Všetci dobre vieme, že máme najvyššiu mieru nezamestnanosti,“ povedal Šimko. Ako dodal, budúci štátny priemyselný park ešte len vzniká, na mieste sa aktuálne uskutočňujú archeologické prieskumy a pripravuje sa projektová dokumentácia. Verí však, že sa zámer investora spustiť výrobu v roku 2023 podarí.



Podpísanie memoranda o spolupráci s nemeckou spoločnosťou Ziegler Group oznámil v stredu (4. 8.) na tlačovej konferencii minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). Firma by chcela v Rimavskej Sobote ročne spracovať milión kubických metrov dreva, venovať sa chce aj výrobe produktov, ktoré sa používajú pri stavbe domov. Závod na Gemeri bude prvou zahraničnou prevádzkou spoločnosti, ktorá v Nemecku zamestnáva 1700 ľudí.



Na vybudovanie píly a drevospracujúcej prevádzky plánuje spoločnosť v Rimavskej Sobote investovať približne 255 miliónov eur, vytvoriť by mala 430 pracovných miest. „Ak nie v Rimavskej Sobote, tak v regióne Gemer a Malohont nebude problém nájsť dostatok pracovnej sily,“ poznamenal Šimko s tým, že zatiaľ nemá informácie o ďalších zahraničných investoroch v priestoroch budúceho priemyselného parku.