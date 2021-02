Investičná banka medziročne zvýšila zisk takmer na 7,3 milióna eur

Bratislava 10. februára (TASR) – Medzinárodná investičná banka (MIB), ktorej akcionárom je aj Slovensko, vlani vykázala čistý zisk 7,299 milióna eur, čo je medziročný rast o viac než 28 %. Celkový objem aktív banky sa zvýšil o 19 % na 1,621 miliardy eur. MIB zvýšila objem poskytnutých úverov. Čisté úverové portfólio vzrástlo o viac ako 16 % a dosiahlo hodnotu 1,028 miliardy eur, informovala Iva Petrušová zo spoločnosti Speyside.



Počas minulého roka pokračovala kvalitatívna transformácia úverového portfólia MIB. "Zvýšený dopyt po financovaní Medzinárodnej investičnej banky viedol k tomu, že sa banka v roku 2020 zaviazala k značnému objemu dlhodobých a drahších infraštruktúrnych projektov s vysokou prioritou a so silnejším rozvojovým vplyvom na ekonomiky členských štátov," uviedla Petrušová.



Banka poskytovala financovanie prostredníctvom úverového nástroja pre veľkých korporátnych hráčov Schuldscheindarlehen (SSD), ktorý finančné prostriedky smeruje na podporu podnikateľských spoločenstiev v šiestich členských štátoch banky. Podiel európskych projektov výrazne vzrástol a tieto projekty teraz predstavujú približne 61 % celkového portfólia.



Zásadným spôsobom zvýšila MIB financovanie Maďarska. Pokiaľ pred premiestnením sídla z Moskvy do Budapešti v roku 2019 bol podiel tejto krajiny na úverovom portfóliu banky zhruba šesť percent, ku koncu roka 2020 to bolo 14 %. Akumulovaný objem investícií do maďarskej ekonomiky od roku 2015, keď sa Maďarsko do MIB vrátilo ako jej akcionár, sa blíži k 400 miliónom eur.



Medzi hlavných príjemcov investícií MIB patrí aj naďalej Ruská federácia, ktorá je zároveň najväčším akcionárom banky. Aktuálny objem projektov realizovaných v Rusku presahuje sumu 220 miliónov eur, pričom v roku 2020 vstúpila banka do strategických odvetví, ako sú dopravná infraštruktúra, IT a digitalizácia či vodohospodárstvo a hygienické zariadenia.