Investičná dohoda medzi EÚ a Čínou je skôr zámerom ako dohodou

Brusel 6. mája (TASR) - Investičná dohoda, ktorú Európska únia (EÚ) a Čína dosiahli koncom minulého roka po dlhom vyjednávaní, bola skôr „zámerom“ ako dohodou a môže trvať dlho, kým sa stane realitou. Vyhlásil to vo štvrtok eurokomisár Thierry Breton.



„Budem k vám veľmi úprimný, táto dohoda nebola vlastne dohodou,“ povedal Breton think tanku Atlantic Council (Atlantická rada) vo Washingtone. „V konečnom dôsledku to bol zámer, nič viac, nič menej,“ uviedol bývalý francúzsky minister financií, ktorý sa domnieva, že môže trvať dosť dlho, kým sa zámer pretransformuje na skutočnosť.



Poznamenal tiež, že k dohode, ktorá bola spečatená na prekvapenie mnohých počas posledných hodín nemeckého predsedníctva v EÚ v decembri 2020, došlo počas „prechodného obdobia v USA“ medzi odchodom prezidenta Donada Trumpa a nástupom Joea Bidena.



Breton to uviedol potom, ako komisia EÚ pripustila, že bola nútená pozastaviť úsilie o ratifikáciu paktu po sérií odvetných sankcií medzi Pekingom a Bruselom.



Spor eskaloval náhle v marci, keď Únia uvalila sankcie na štyroch predstaviteľov čínskej Komunistickej strany a regiónu Sin-ťiang pre ich aktivity proti ujgurskej moslimskej menšine.



Peking rýchlo zaviedol odvetné opatrenia proti európskym politikom a akademikom, vrátane kľúčových poslancov Európskeho parlamentu.