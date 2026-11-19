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Investičná konferencia EÚ a Jordánska priniesla sériu nových dohôd
Komisia spresnila, že konferencia predstavuje začiatok trvalého úsilia o mobilizáciu investícií a podporu hospodárskych reforiem.
Autor TASR
Brusel 19. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová sa vo štvrtok zúčastnili na investičnej konferencii EÚ a Jordánska, ktorá sa konala pri Mŕtvom mori. Von der Leyenová bola spolu s jordánskym kráľom Abdalláhom II. svedkom podpisu dohôd na podporu modernizácie a odolnosti Jordánska, informuje spravodajca TASR na základe tlačovej správy eurokomisie.
Von der Leyenová pre médiá vyhlásila, že Jordánsko a EÚ zdieľajú víziu premeniť regionálne ambície na skutočné príležitosti pre ľudí a podniky a spoločne pracujú na budovaní silnejších väzieb, prilákaní investícií a tvorbe pracovných miest a rastu.
Konferencia spojila približne 1000 účastníkov vrátane tvorcov politík, podnikateľských lídrov a zástupcov medzinárodných finančných inštitúcií.
Európske a jordánske spoločnosti preskúmali investičné príležitosti a nové partnerstvá v odvetviach digitálnej ekonomiky, vodnej bezpečnosti, energetickej transformácie a prepojenosti. Účastníci diskutovali aj o regionálnej obnove a úlohe Jordánska ako regionálneho hospodárskeho centra.
Konferencia znamenala kľúčový krok v implementácii strategického a komplexného partnerstva medzi EÚ a Jordánskom, ktoré sa začalo v januári 2025. EÚ podporuje toto partnerstvo balíkom vo výške troch miliárd eur na roky 2025 - 2027 s cieľom posilniť hospodársku odolnosť Jordánska, prilákať investície, zvýšiť konkurencieschopnosť a rozvíjať zručnosti. EÚ takisto naďalej podporuje sýrskych utečencov a ich hostiteľské komunity v Jordánsku.
Dohody podpísané vo štvrtok podporujú ciele Paktu pre Stredomorie tým, že pomáhajú mobilizovať súkromné investície a vytvárať pracovné miesta v Jordánsku.
Komisia a Jordánsko na okraji konferencie podpísali memorandum o porozumení, ktoré pripravuje cestu pre makrofinančnú pomoc EÚ vo výške až 500 miliónov eur na roky 2027 až 2028. Pôjde o piatu makrofinančnú pôžičku, čím sa ich spoločná podpora zvýšila na jednu miliardu eur.
Tieto pôžičky pomôžu pokryť časť potrieb Jordánska v oblasti externého financovania a podporia jeho hospodársku stabilitu a dlhodobú odolnosť. Pomôžu takisto Jordánsku napredovať v jeho reformnom programe v kľúčových oblastiach, ako sú verejné financie, správa vecí verejných a boj proti korupcii, sociálna ochrana a politiky trhu práce. Medzi ďalšie priority patrí odolnosť vodného hospodárstva, zelená transformácia a podnikateľské prostredie.
Vyplatenie finančných prostriedkov vyžaduje, aby Jordánsko rešpektovalo účinné demokratické mechanizmy vrátane viacstranového parlamentného systému a zásady právneho štátu a zaručilo dodržiavanie ľudských práv.
Komisia zároveň začala rokovania s Jordánskom o dohode o uľahčení udržateľných investícií, ktorá by zjednodušila investičné postupy, sprehľadnila pravidlá a otvorila nové príležitosti pre podniky.
Investičná konferencia EÚ a Jordánska nadväzuje na sériu jordánskych stretnutí s európskymi spoločnosťami vo viacerých európskych mestách, ktorá sa začala v januári 2026 s cieľom identifikovať investičné príležitosti.
Komisia spresnila, že konferencia predstavuje začiatok trvalého úsilia o mobilizáciu investícií a podporu hospodárskych reforiem. EÚ bude spolupracovať s jordánskou vládou, medzinárodnými finančnými inštitúciami a so súkromným sektorom s cieľom sledovať pokrok a presadzovať reformy, ktoré môžu uvoľniť hospodársky potenciál Jordánska.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Von der Leyenová pre médiá vyhlásila, že Jordánsko a EÚ zdieľajú víziu premeniť regionálne ambície na skutočné príležitosti pre ľudí a podniky a spoločne pracujú na budovaní silnejších väzieb, prilákaní investícií a tvorbe pracovných miest a rastu.
Konferencia spojila približne 1000 účastníkov vrátane tvorcov politík, podnikateľských lídrov a zástupcov medzinárodných finančných inštitúcií.
Európske a jordánske spoločnosti preskúmali investičné príležitosti a nové partnerstvá v odvetviach digitálnej ekonomiky, vodnej bezpečnosti, energetickej transformácie a prepojenosti. Účastníci diskutovali aj o regionálnej obnove a úlohe Jordánska ako regionálneho hospodárskeho centra.
Konferencia znamenala kľúčový krok v implementácii strategického a komplexného partnerstva medzi EÚ a Jordánskom, ktoré sa začalo v januári 2025. EÚ podporuje toto partnerstvo balíkom vo výške troch miliárd eur na roky 2025 - 2027 s cieľom posilniť hospodársku odolnosť Jordánska, prilákať investície, zvýšiť konkurencieschopnosť a rozvíjať zručnosti. EÚ takisto naďalej podporuje sýrskych utečencov a ich hostiteľské komunity v Jordánsku.
Dohody podpísané vo štvrtok podporujú ciele Paktu pre Stredomorie tým, že pomáhajú mobilizovať súkromné investície a vytvárať pracovné miesta v Jordánsku.
Komisia a Jordánsko na okraji konferencie podpísali memorandum o porozumení, ktoré pripravuje cestu pre makrofinančnú pomoc EÚ vo výške až 500 miliónov eur na roky 2027 až 2028. Pôjde o piatu makrofinančnú pôžičku, čím sa ich spoločná podpora zvýšila na jednu miliardu eur.
Tieto pôžičky pomôžu pokryť časť potrieb Jordánska v oblasti externého financovania a podporia jeho hospodársku stabilitu a dlhodobú odolnosť. Pomôžu takisto Jordánsku napredovať v jeho reformnom programe v kľúčových oblastiach, ako sú verejné financie, správa vecí verejných a boj proti korupcii, sociálna ochrana a politiky trhu práce. Medzi ďalšie priority patrí odolnosť vodného hospodárstva, zelená transformácia a podnikateľské prostredie.
Vyplatenie finančných prostriedkov vyžaduje, aby Jordánsko rešpektovalo účinné demokratické mechanizmy vrátane viacstranového parlamentného systému a zásady právneho štátu a zaručilo dodržiavanie ľudských práv.
Komisia zároveň začala rokovania s Jordánskom o dohode o uľahčení udržateľných investícií, ktorá by zjednodušila investičné postupy, sprehľadnila pravidlá a otvorila nové príležitosti pre podniky.
Investičná konferencia EÚ a Jordánska nadväzuje na sériu jordánskych stretnutí s európskymi spoločnosťami vo viacerých európskych mestách, ktorá sa začala v januári 2026 s cieľom identifikovať investičné príležitosti.
Komisia spresnila, že konferencia predstavuje začiatok trvalého úsilia o mobilizáciu investícií a podporu hospodárskych reforiem. EÚ bude spolupracovať s jordánskou vládou, medzinárodnými finančnými inštitúciami a so súkromným sektorom s cieľom sledovať pokrok a presadzovať reformy, ktoré môžu uvoľniť hospodársky potenciál Jordánska.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)