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Investičná konferencia EÚ - Ukrajina podporí obnovu krajiny
Súčasťou konferencie bude program nadväzovania kontaktov, ktorý prvýkrát ponúkne stretnutia medzi podnikmi a vládami.
Autor TASR
Brusel 11. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že spolu s ukrajinskými orgánmi v dňoch 12. a 13. novembra usporiada vo Varšave investičnú konferenciu EÚ-Ukrajina. Komisia je na tomto podujatí pripravená podporiť obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu Ukrajiny, informuje spravodajca TASR.
Konferencia, ktorú otvorí eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová a ukrajinský minister hospodárstva a životného prostredia Oleksandr Kravčenko, spojí podnikateľských lídrov, investorov a verejných činiteľov, aby prediskutovali kľúčové priority na urýchlenie obnovy, rekonštrukcie a postupnej integrácie Ukrajiny do jednotného trhu EÚ.
Súčasťou konferencie bude program nadväzovania kontaktov, ktorý prvýkrát ponúkne stretnutia medzi podnikmi a vládami. Podnikom to poskytne príležitosť priamo sa zapojiť do spolupráce s potenciálnymi obchodnými partnermi, finančnými inštitúciami a verejnými orgánmi, budovať nové partnerstvá a skúmať konkrétne investičné príležitosti na Ukrajine.
Kosová sa zúčastní na okrúhlom stole o obchodných partnerstvách medzi EÚ a Ukrajinou s generálnymi riaditeľmi a členmi Obchodnej poradnej rady Platformy darcov Ukrajiny (UDP). Taktiež sa stretne s estónskou ministerkou hospodárstva Liinou Vahtrasovou, aby pokročila v prípravách na ďalšiu Konferenciu o obnove Ukrajiny, ktorá sa má konať v Tallinne v roku 2027.
Reformy budú v diskusiách na konferencii hrať významnú úlohu, pretože okrem podpory prístupovej cesty Ukrajiny k EÚ sú kľúčové aj pre zlepšenie podnikateľského prostredia a postupnú integráciu do vnútorného trhu EÚ.
V súlade s odporúčaniami balíka o rozširovaní z roku 2026 pokrok v reformách súvisiacich s prístupom, najmä v oblastiach právneho štátu, správy a riadenia spoločností a boja proti korupcii, pomôže ukrajinským podnikom stať sa konkurencieschopnejšími a lepšie integrovanými do európskeho hospodárstva.
Diskusie sa zamerajú aj na zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu, posilnenie energetického sektora a podporu strategických odvetví s osobitným zameraním na technológie dvojakého použitia.
Komisia zdôraznila, že tieto kroky poukazujú na ústrednú úlohu EÚ pri podpore Ukrajiny a mobilizácii investícií prostredníctvom Investičného rámca pre Ukrajinu a odrážajú trvalý záväzok EÚ podporovať obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu Ukrajiny a investovať do jej konkurencieschopnosti, odolnosti a hlbšej integrácie do európskeho hospodárstva.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Konferencia, ktorú otvorí eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová a ukrajinský minister hospodárstva a životného prostredia Oleksandr Kravčenko, spojí podnikateľských lídrov, investorov a verejných činiteľov, aby prediskutovali kľúčové priority na urýchlenie obnovy, rekonštrukcie a postupnej integrácie Ukrajiny do jednotného trhu EÚ.
Súčasťou konferencie bude program nadväzovania kontaktov, ktorý prvýkrát ponúkne stretnutia medzi podnikmi a vládami. Podnikom to poskytne príležitosť priamo sa zapojiť do spolupráce s potenciálnymi obchodnými partnermi, finančnými inštitúciami a verejnými orgánmi, budovať nové partnerstvá a skúmať konkrétne investičné príležitosti na Ukrajine.
Kosová sa zúčastní na okrúhlom stole o obchodných partnerstvách medzi EÚ a Ukrajinou s generálnymi riaditeľmi a členmi Obchodnej poradnej rady Platformy darcov Ukrajiny (UDP). Taktiež sa stretne s estónskou ministerkou hospodárstva Liinou Vahtrasovou, aby pokročila v prípravách na ďalšiu Konferenciu o obnove Ukrajiny, ktorá sa má konať v Tallinne v roku 2027.
Reformy budú v diskusiách na konferencii hrať významnú úlohu, pretože okrem podpory prístupovej cesty Ukrajiny k EÚ sú kľúčové aj pre zlepšenie podnikateľského prostredia a postupnú integráciu do vnútorného trhu EÚ.
V súlade s odporúčaniami balíka o rozširovaní z roku 2026 pokrok v reformách súvisiacich s prístupom, najmä v oblastiach právneho štátu, správy a riadenia spoločností a boja proti korupcii, pomôže ukrajinským podnikom stať sa konkurencieschopnejšími a lepšie integrovanými do európskeho hospodárstva.
Diskusie sa zamerajú aj na zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu, posilnenie energetického sektora a podporu strategických odvetví s osobitným zameraním na technológie dvojakého použitia.
Komisia zdôraznila, že tieto kroky poukazujú na ústrednú úlohu EÚ pri podpore Ukrajiny a mobilizácii investícií prostredníctvom Investičného rámca pre Ukrajinu a odrážajú trvalý záväzok EÚ podporovať obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu Ukrajiny a investovať do jej konkurencieschopnosti, odolnosti a hlbšej integrácie do európskeho hospodárstva.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)