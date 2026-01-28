< sekcia Ekonomika
Investičná pomoc nebude viazaná na zachovanie počtu pracovných miest
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Firmy, ktoré žiadajú od štátu investičnú pomoc, by už v budúcnosti nemuseli zachovať počet zamestnancov, aký mali v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti. Novela zároveň navrhuje zrušiť príspevok na vytvorené nové pracovné miesta ako samostatnú formu investičnej pomoci. Vyplýva to z návrhu novely zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.
Dôvodom na zmenu je podľa Ministerstva hospodárstva SR rozpor medzi rastom automatizácie, robotizácie a digitalizácie a ich vplyvom na potrebu zamestnancov. „Pridruženým efektom tejto transformácie je nižšia potreba manuálnej práce, a teda aj ústup pozícií nízkokvalifikovanej pracovnej sily,“ uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe k materiálu. Povinnosť zachovať pracovné miesta by mala byť podľa novely zákona nahradená adresnejšou povinnosťou zachovať pracovné miesta zamestnancov, ktoré prijímateľ prevedie na realizáciu nového investičného zámeru v prípade, ak nevytvára nové pracovné miesta.
Povinnosť zachovať pri investičnej pomoci štátu pracovné miesta nevyplýva z právnych predpisov Európskej únie. Jej zachovanie podľa rezortu hospodárstva znižuje atraktivitu a konkurencieschopnosť Slovenska, ako aj podnikov pri získavaní a podpore nových investícií. V dôsledku toho môže dôjsť až k zatváraniu niektorých etablovaných prevádzok a ich presunu do iných krajín, kde môžu získať verejnú podporu bez obdobných obmedzení. Súčasťou tejto povinnosti bude aj povinnosť vyplácať prevedeným zamestnancom vyššie mzdy, ako im boli vyplácané pred prevedením.
Návrhom zákona sa umožňuje aj pomerné zníženie investičnej pomoci vo vzťahu k nižšiemu počtu vytvorených pracovných miest, ako je stanovené v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci. Okrem tohto novela zavádza zmeny vo vzťahu k vykonávaniu kontroly plnenia povinností prijímateľa a podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny už nebude vykonávať kontrolu. Zároveň, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny už nebude poskytovateľom investičnej pomoci. V tejto súvislosti sa navrhuje zrušiť príspevok na vytvorené nové pracovné miesta ako samostatnú formu investičnej pomoci a subsumovať priamu formu pomoci viažucu sa na oprávnené mzdové náklady pod dotáciu na oprávnené náklady, ktorej poskytovateľom bude Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
