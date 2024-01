Investičná skupina Across vstúpila na mediálny trh v regióne SEE

O Across Group

Už viac ako 20 rokov vytvárame jedinečné investičné riešenia a príležitosti pre klientov. Robíme tak prostredníctvom investícií do tradičných aj alternatívnych tried aktív, ako aj do exkluzívnych investičných projektov, ktoré nikto iný na trhu neponúka. Majetok skupiny dosahuje 325 miliónov eur. V súčasnosti pôsobíme v 8 oblastiach vrátane finančných služieb, hotelierstva, zdravotníctva a realitného sektora. Viac informácií nájdete na www.acrossgroup.sk

Bratislava 18. januára (OTS) - „“ vysvetľuje, predseda predstavenstva Across Media Holding. Tento holding akvizíciu za skupinu Across uzavrel.Across Media Holding je podľa A. Jášeka plne spokojný s plánom vývoja, ktorý predstavil manažment agentúr v rámci I&F a nemá v úmysle zasahovať do ich každodennej prevádzky ani získavať agentúry v tomto sektore na Slovensku. Súčasné vedenie a zamestnanci I&F zostávajú na svojich pozíciách. Zmenou je ich prechod pod spoločnosť Across Media Holding, a.s.Pre skupinu Across, ktorá je v súčasnosti aktívna v hotelovom, realitnom a módnom sektore v Chorvátsku a módnom sektore v Slovinsku, nejde o prvú akvizíciu v juhovýchodnej Európe (SEE). Táto expanzia nielenže upevňuje prítomnosť skupiny a vytvára základ pre ďalší potenciálny rast skupiny v tomto regióne, ale podporuje aj cezhraničnú spoluprácu a zdieľanie znalostí.“ uzatvára, zakladateľ skupiny Across.Mediálne a reklamné agentúry I&F Holding AB v regióne SEE, teraz už pod spoločnosťou Across Media Holding, patria medzi top 5 na trhoch, kde pôsobia. Za svoju prácu získali množstvo prestížnych svetových reklamných ocenení a sú súčasťou siete jednej z najväčších svetových agentúr IPG, ktorá pôsobí vo viac ako 100 krajinách.