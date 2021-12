Investičné aktivity mierne spomalili, oproti 2019 zaostávali o 9,8 %

Bratislava 3. decembra (TASR) - Investičné aktivity v 3. kvartáli tohto roka na Slovensku opäť mierne spomalili a oproti investíciám spred pandémie (rok 2019) zaostávali o 9,8 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celková tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku dosiahla objem 6,5 miliardy eur v bežných cenách. Oproti 3. štvrťroku 2020 tvorba hrubého kapitálu výrazne vzrástla, a to o 27,8 %.



Medziročne rástli investície v ôsmich z 19 sledovaných odvetví, znížili sa v 11. "Najviac peňažných prostriedkov (23 %) sa investovalo do činnosti v oblasti nehnuteľností, investície však boli medziročne nižšie o 3,1 %," poznamenali štatistici.



Druhý najvyšší objem investícií smeroval do odvetvia priemyslu, zvýšili sa medziročne o 11,8 %, ale rast nedosiahol úroveň obdobia pred pandémiou. Najvýraznejšie vzrástli investície vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 73,7 % a vo výrobe elektrických zariadení o 59,5 %. V ostatnej výrobe rástli o 43,5 % a vo výrobe potravín o 32,8 %. "Po dlhšom období vykázala nárast investícii aj výroba dopravných prostriedkov o 10,7 %, ktorá predstavuje z hľadiska investícií podielovo najvýznamnejšie odvetvie priemyselnej výroby," dodali štatistici.



Dôležitý bol podľa nich aj podiel investícií v doprave a skladovaní (7,5 %), pričom medziročne vzrástlo investovanie v tomto odvetví o 5,8 %, ale zaostávalo za úrovňou investícií pred pandémiou. V odvetví veľkoobchodu a maloobchodu s podielom 7,3 % boli investície medziročne vyššie o 8,5 %, tiež však predpandemickú úroveň ešte nedosiahli.



V 1. až 3. štvrťroku 2021 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu takmer 16 miliárd eur, čo predstavuje medziročný rast v bežných cenách o 16,8 %. Z toho objem investícií (tvorba hrubého fixného ka­pi­tá­lu) dosiahol 12,8 miliardy eur pri nepatrnom medziročnom raste v bežných cenách o 0,1 %. V porovnaní s úrovňou roka 2019 zaostávala tvorba hrubého kapitálu takmer o 11,7 %. Stav zásob v ekonomike sa k 30. septembru 2021 oproti stavu na začiatku roka 2021 zvýšil takmer o 3,1 miliardy eur.