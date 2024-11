Investičné banky očakávajú po nástupe Trumpa oslabenie čínskej meny

Peking 12. novembra (TASR) - Globálne investičné banky upravili odhady vývoja kurzu čínskej meny po tom, ako po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách vzrástli obavy zo zavedenia vysokých ciel na čínske výrobky. Informovala o tom agentúra Reuters.



V rámci sľubov, že podporí americkú produkciu, Trump v predvolebnej kampani uviedol, že po zvolení za prezidenta USA uvalí na čínske produkty dovozné clá minimálne vo výške 60 %. Navrhované clá, ako aj plánované zmeny v daňovej politike považujú ekonómovia za kroky podporujúce infláciu. To znamená, že by mohli udržať úrokové sadzby na vyššej úrovni a posilniť tak dolár na úkor iných mien.



V priemere šesť investičných bánk najnovšie predpokladá, že do konca budúceho roka sa kurz jüanu oslabí oproti doláru približne o 1,5 % na 7,3 CNY/USD. Na porovnanie, po prvom kole amerických ciel na čínske produkty v roku 2018, keď bol prezidentom rovnako Donald Trump, klesol kurz čínskej meny oproti doláru o 5 % a o rok neskôr, keď sa napätie medzi Čínou a USA ešte zvýšilo, zaznamenal kurz jüanu pokles o ďalšieho 1,5 %. Ku koncu tohto roka sa očakáva kurz čínskej meny oproti doláru okolo 7,1 CNY/USD, uviedla agentúra Reuters, ktorá vychádzala z výpočtov na základe prognóz 12 finančných inštitúcií z konca roka 2023.