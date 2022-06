Investičné banky počítajú so zvýšením úrokových sadzieb v eurozóne

Londýn/Frankfurt nad Mohanom 6. júna (TASR) - Investičné banky počítajú s agresívnejším sprísňovaním menovej politiky v eurozóne.



BofA Securities aktuálne očakáva, že Európska centrálna banka (ECB) tento rok zdvihne úrokové sadzby o 150 bázických bodov, vrátane dvoch zvýšení o 50 bodov v júli a septembri.



BofA Securities, ktorá pôvodne počítala tento rok s nárastom sadzieb v eurozóne o 100 bázických bodov, uviedla, že májové zrýchlenie inflácie v eurozóne na 8,1 % je potvrdením, že ECB zvýši sadzby minimálne o 100 bázických bodov.



"Už predtým boli naše prognózy jastrabejšie v porovnaní s konsenzom a teraz sú ešte viac. Naďalej sa obávame, že je to príliš veľa a príliš rýchlo," uviedli analytici BofA Securities.



Barclays zasa predpovedá, že ECB zvýši sadzby o 25 bázických bodov na každom zasadnutí od júla do decembra, a potom očakáva ešte jeden nárast sadzieb v 1. kvartáli 2023. To by znamenalo, že depozitná sadzba ECB, ktorý sa aktuálne nachádza na -0,50 %, sa dostane na 0,75 %.



Peňažné trhy aktuálne počítajú s tým, že ECB tento rok zvýši sadzby o viac ako 130 bázických bodov.