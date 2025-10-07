< sekcia Ekonomika
Investičné či rizikové?
Ktoré životné poistenie sa oplatí viac?
Autor OTS
Bratislava 7. október (OTS) - Otázka zabezpečenia budúcnosti a ochrany blízkych je pre mnohých ľudí aktuálnejšia než kedykoľvek predtým. Zakladajú si rodiny, splácajú hypotéky, plánujú budúcnosť svojich detí. A práve v tomto období sa dostáva do popredia téma životného poistenia. No výber nie je vždy jednoduchý. Rizikové životné poistenie alebo investičné? Ktoré z nich je výhodnejšie? A v čom sa líšia?
Rizikové životné poistenie je určené predovšetkým na finančnú ochranu vás a vašej rodiny v prípade nečakaných životných udalostí, ako je smrť, vážne ochorenie, úraz alebo invalidita.
Je to „čisté“ poistenie, ktoré sa nekombinuje so sporením ani investovaním. Plnenie preto nastáva len vtedy, keď nastane poistná udalosť, a ak sa nič nestane, po skončení poistnej doby sa nič nevypláca. To však neznamená, že ide o nevýhodný produkt, práve naopak. Získavate vysoké krytie za nízku cenu.
Napríklad rizikové životné poistenie od ČSOB Poisťovne je flexibilné a umožňuje prispôsobiť krytie vašej životnej situácii od základnej ochrany až po rozsiahle pripoistenia.
Výhody:
• jasné zameranie na ochranu pred rizikami,
• flexibilita v prispôsobení krytia,
• komplexné rizikové životné poistenie pre všetky vekové kategórie,
• v prípade poistnej udalosti môžete získať až 300 % poistné plnenie s pripoistením vážnych chorôb,
• hypotekárny benefit – v prípade poistnej udalosti za vás ČSOB Poisťovňa zaplatí až 6 splátok hypotéky (aj hypotéka mimo ČSOB) spolu do výšky 3000 EUR.
Nevýhody:
• neobsahuje žiadne sporenie ani výplatu po dožití.
Na rozdiel od rizikového, investičné životné poistenie kombinuje krytie rizík s možnosťou investovať časť poistného. Výsledná suma, ktorú môžete získať po skončení poistenia, závisí od vývoja investičných fondov, do ktorých sú vaše peniaze alokované.
Investičné životné poistenie od ČSOB Poisťovne umožňuje zvoliť si investičnú stratégiu (vyvážená, rastová, dynamická) podľa vašej tolerancie k riziku. Poistenie je tak kombináciou ochrany a dlhodobej tvorby finančnej rezervy.
Výhody:
• ochrana aj investícia v jednom produkte,
• potenciál zhodnotenia vložených prostriedkov,
• 2-krát ročne si môžete vybrať peniaze z investičného účtu,
• iba 3 % alokačný poplatok z investičnej časti poistného,
• v prípade nečakanej udalosti, ako je úraz, vážna choroba alebo dokonca smrť, finančne odbremení vás alebo vašu rodinu,
• investovanie už od 15 EUR.
Nevýhody:
• vyššie poplatky,
• výnos nie je garantovaný,
• komplexnejšie nastavenie zmluvy.
Voľba závisí najmä od vašich priorít. Ak hľadáte cenovo dostupnú ochranu pre rodinu, máte hypotéku a potrebujete vysoké poistné krytie, rizikové životné poistenie je voľbou číslo jeden.
Naopak, ak máte stabilný príjem, zaujímate sa o investovanie a chcete mať zároveň poistenie aj možnosť dlhodobej rezervy, investičné poistenie môže dávať zmysel.
Rovnako dôležité je zhodnotiť, čo je pre vás dôležitejšie: krátkodobé zníženie nákladov, alebo dlhodobá tvorba kapitálu.
Pokiaľ ide o životné poistenie, mnohí ľudia sa pri jeho výbere rozhodujú výlučne podľa ceny, t. j., čím lacnejšie poistné, tým lepšie. Tento prístup však často vedie k nedostatočnému krytiu alebo k nesprávnemu nastaveniu zmluvy.
Jednou z najčastejších chýb je výber nesprávneho typu poistenia a nedostatočné zabezpečenie formou pripoistení. Poistná zmluva často nezahŕňa krytie vážnych ochorení, trvalej invalidity alebo pracovnej neschopnosti, hoci práve tieto riziká môžu mať na rodinný rozpočet zásadný dopad.
Napokon, chyba sa môže skrývať aj v zanedbaní pravidelnej aktualizácie zmluvy. Životná situácia sa mení a poistná zmluva by mala tieto zmeny odrážať, inak môže byť v kritickom momente nedostatočná.
V prvom rade si odpovedzte na otázku: Chcem len ochranu, alebo aj investovanie?
Následne si ujasnite, aké riziká chcete pokryť, na aké obdobie a akú sumu. Pomôcť vám môže aj nástroj, v ktorom si viete modelovať parametre podľa svojich potrieb a porovnať možnosti. Následne máte možnosť zjednať rizikové životné poistenie online alebo investičné životné poistenie osobne.
Nezabúdajte, že životné poistenie je dlhodobý produkt, preto by mal byť nastavený tak, aby reagoval na vašu aktuálnu situáciu, ale aj na blízku budúcnosť. Zvoľte si preto správne, lebo život sa plánuje, ale istota sa poisťuje.
Rizikové životné poistenie - jednoduchá ochrana pred rizikom
Rizikové životné poistenie je určené predovšetkým na finančnú ochranu vás a vašej rodiny v prípade nečakaných životných udalostí, ako je smrť, vážne ochorenie, úraz alebo invalidita.
Je to „čisté“ poistenie, ktoré sa nekombinuje so sporením ani investovaním. Plnenie preto nastáva len vtedy, keď nastane poistná udalosť, a ak sa nič nestane, po skončení poistnej doby sa nič nevypláca. To však neznamená, že ide o nevýhodný produkt, práve naopak. Získavate vysoké krytie za nízku cenu.
Napríklad rizikové životné poistenie od ČSOB Poisťovne je flexibilné a umožňuje prispôsobiť krytie vašej životnej situácii od základnej ochrany až po rozsiahle pripoistenia.
Výhody:
• jasné zameranie na ochranu pred rizikami,
• flexibilita v prispôsobení krytia,
• komplexné rizikové životné poistenie pre všetky vekové kategórie,
• v prípade poistnej udalosti môžete získať až 300 % poistné plnenie s pripoistením vážnych chorôb,
• hypotekárny benefit – v prípade poistnej udalosti za vás ČSOB Poisťovňa zaplatí až 6 splátok hypotéky (aj hypotéka mimo ČSOB) spolu do výšky 3000 EUR.
Nevýhody:
• neobsahuje žiadne sporenie ani výplatu po dožití.
Investičné životné poistenie – ochrana spojená s investovaním
Na rozdiel od rizikového, investičné životné poistenie kombinuje krytie rizík s možnosťou investovať časť poistného. Výsledná suma, ktorú môžete získať po skončení poistenia, závisí od vývoja investičných fondov, do ktorých sú vaše peniaze alokované.
Investičné životné poistenie od ČSOB Poisťovne umožňuje zvoliť si investičnú stratégiu (vyvážená, rastová, dynamická) podľa vašej tolerancie k riziku. Poistenie je tak kombináciou ochrany a dlhodobej tvorby finančnej rezervy.
Výhody:
• ochrana aj investícia v jednom produkte,
• potenciál zhodnotenia vložených prostriedkov,
• 2-krát ročne si môžete vybrať peniaze z investičného účtu,
• iba 3 % alokačný poplatok z investičnej časti poistného,
• v prípade nečakanej udalosti, ako je úraz, vážna choroba alebo dokonca smrť, finančne odbremení vás alebo vašu rodinu,
• investovanie už od 15 EUR.
Nevýhody:
• vyššie poplatky,
• výnos nie je garantovaný,
• komplexnejšie nastavenie zmluvy.
Rizikové alebo investičné? Kedy zvoliť ktoré?
Voľba závisí najmä od vašich priorít. Ak hľadáte cenovo dostupnú ochranu pre rodinu, máte hypotéku a potrebujete vysoké poistné krytie, rizikové životné poistenie je voľbou číslo jeden.
Naopak, ak máte stabilný príjem, zaujímate sa o investovanie a chcete mať zároveň poistenie aj možnosť dlhodobej rezervy, investičné poistenie môže dávať zmysel.
Rovnako dôležité je zhodnotiť, čo je pre vás dôležitejšie: krátkodobé zníženie nákladov, alebo dlhodobá tvorba kapitálu.
Najčastejšie chyby pri výbere životného poistenia
Pokiaľ ide o životné poistenie, mnohí ľudia sa pri jeho výbere rozhodujú výlučne podľa ceny, t. j., čím lacnejšie poistné, tým lepšie. Tento prístup však často vedie k nedostatočnému krytiu alebo k nesprávnemu nastaveniu zmluvy.
Jednou z najčastejších chýb je výber nesprávneho typu poistenia a nedostatočné zabezpečenie formou pripoistení. Poistná zmluva často nezahŕňa krytie vážnych ochorení, trvalej invalidity alebo pracovnej neschopnosti, hoci práve tieto riziká môžu mať na rodinný rozpočet zásadný dopad.
Napokon, chyba sa môže skrývať aj v zanedbaní pravidelnej aktualizácie zmluvy. Životná situácia sa mení a poistná zmluva by mala tieto zmeny odrážať, inak môže byť v kritickom momente nedostatočná.
Ako si vybrať to správne životné poistenie?
V prvom rade si odpovedzte na otázku: Chcem len ochranu, alebo aj investovanie?
Následne si ujasnite, aké riziká chcete pokryť, na aké obdobie a akú sumu. Pomôcť vám môže aj nástroj, v ktorom si viete modelovať parametre podľa svojich potrieb a porovnať možnosti. Následne máte možnosť zjednať rizikové životné poistenie online alebo investičné životné poistenie osobne.
Nezabúdajte, že životné poistenie je dlhodobý produkt, preto by mal byť nastavený tak, aby reagoval na vašu aktuálnu situáciu, ale aj na blízku budúcnosť. Zvoľte si preto správne, lebo život sa plánuje, ale istota sa poisťuje.