Investičné plány od XTB - populárna novinka vo svete investovania

Bratislava 25. septembra (OTS) - Všetko začína výberom ETF fondov, pričom v ponuke XTB je ich viac ako 360 z rôznych odvetví. Vďaka tomu si môžete vybrať fondy, ktoré budú najlepšie zodpovedať individuálnym investičným cieľom a prípustnej miere rizika. Následne sa nastaví percentuálny podiel, ktorý sa z celkovej investície vloží do jednotlivých ETF. Napokon XTB vybrané fondy nakúpi a bude spravovať portfólio podľa vašich požiadaviek.Slovenskí klienti majú možnosť vytvoriť až 10 portfólií. Každé môže pritom obsahovať až 9 ETF. Klienti majú možnosť investičné plány kedykoľvek otvoriť alebo uzavrieť. Začínajúcim investorom výber uľahčia aj návrhy investičných plánov vychádzajúce z nastavených osobných preferencií. Minimálna výška investície je 10 EUR alebo USD, takže sú dostupné pre široké spektrum investorov.“ povedal David Šnajdr, riaditeľ slovenskej pobočky XTB.Investovanie do ETF fondov je obľúbené, ale vždy je tu určitá miera rizika straty investície. Pred investovaním sa vždy uistite, že rozumiete rizikám a že ste ochotní ich akceptovať.Tento článok neslúži ako investičné poradenstvo. Každá investícia je do určitej miery riziková, preto je vhodné konzultovať investície s odborníkom a uistiť sa, že sú v súlade nielen s rizikom, ktoré ste ochotní akceptovať, ale tiež očakávaným cieľom.Zdroj: https://www.xtb.com/sk/investicne-plany