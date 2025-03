Investičné podvody pripravili Američanov v roku 2024 o 5,7 mld. USD

Washington 16. marca (TASR) - Investičné podvody v USA v minulom roku výrazne vzrástli a pripravili spotrebiteľov o miliardy dolárov, uviedla americká Federálna obchodná komisia (FTC). TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Američania podľa nových údajov FTC prišli v roku 2024 o 5,7 miliardy USD (5,23 miliardy eur) v dôsledku investičných podvodov. To bolo viac ako v prípade akéhokoľvek iného druhu podvodu a o 24 % viac ako v roku 2023.



Podľa FTC investičné podvody vo všeobecnosti zahŕňajú tvrdenia, že spotrebiteľ získa veľké výnosy investovaním do nového spôsobu zarábania peňazí.



Väčšina (79 %) z tých, ktorí nahlásili investičný podvod FTC, prišla o peniaze, pričom typická obeť prišla v priemere o viac ako 9000 USD, uviedla agentúra.



Keďže údaje FTC vychádzajú z hlásení spotrebiteľov o podvodoch, skutočný rozsah investičných podvodov je pravdepodobne oveľa vyšší, ak sa vezmú do úvahy ľudia, ktorí sa neprihlásili.



(1 EUR = 1,0889 USD)