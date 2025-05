Investičné projekty amerických firiem v Nemecku výrazne klesli

Berlín 15. mája (TASR) - Počet investičných projektov amerických spoločností v Nemecku klesol v roku 2024 o 27 % na 90 projektov. To bol najväčší pokles spomedzi popredných európskych destinácií. Ukázali to výsledky štúdie poradenskej spoločnosti EY. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



V iných krajinách bol pokles amerických investícií oveľa menej výrazný, skonštatoval Henrik Ahlers, šéf nemeckej divízie EY. V celej Európe sa počet amerických investičných projektov vlani znížil o 11 %.



Podľa EY sa tak zdá, že Spojené štáty posilňujú svoje domáce investičné prostredie na úkor Európy. Ahlers tiež varoval, že oživenie je v najbližšom období nepravdepodobné. Ako dôvod uviedol „agresívnu a nevyspytateľnú colnú politiku americkej vlády“, ktorá viedla firmy k pozastaveniu investičných plánov v neistých podmienkach.



Čína v roku 2024 prvýkrát predbehla USA a stala sa najväčším zahraničným investorom v Nemecku s 96 projektmi. To je pritom podľa EY pokles o 3 % oproti predchádzajúcemu roku. Nemecko zostalo zďaleka najobľúbenejšou európskou destináciou pre čínske firmy.



Celkový počet zahraničných investičných projektov v Nemecku sa minulý rok znížil o 17 % na 608, čo bolo najmenej od roku 2011, pričom tento pokles bol väčší ako v ostatných veľkých európskych ekonomikách.



V celej Európe klesol počet nových a rozšírených projektov zahraničných investorov o 5 % na 5383. A hoci aj Francúzsko a Spojené kráľovstvo zaznamenali zníženie zahraničných investícií, v celkovom hodnotení si udržali jasný náskok pred Nemeckom.



Ahlers poznamenal, že príťažlivosť Nemecka pre zahraničných investorov v ostatných rokoch vytrvalo klesá. „Ostatné európske krajiny si urobili svoju domácu úlohu,“ povedal s odkazom na digitalizáciu verejných služieb a podnikateľsky priaznivejšie prostredie. Nemecko, naopak, bolo vlani vnímané ako krajina zaťažená vysokými daňami, mzdovými nákladmi, cenami energií, byrokraciou a stagnujúcou ekonomikou.



Investičný balík novej vlády v hodnote niekoľkých miliárd eur by podľa Ahlersa mohol pomôcť zvrátiť tento trend. Dôležité však bude rýchlejšie vydávanie povolení, stabilné regulačné podmienky a nižšie dane.