Investičné transakcie na Slovensku dosiahli 201 miliónov eur

Bratislava 16. novembra (TASR) - Na Slovensku sa v tomto roku uskutočnilo 12 investičných transakcií v hodnote 201 miliónov eur. Väčšina investícií smerovala do priemyselných nehnuteľností. Slovenskému trhu dominoval európsky kapitál, miestni investori sa zameriavali najmä na menšie projekty s možnosťou zvyšovania ich hodnoty. Vyplýva to z prehľadu slovenského trhu s nehnuteľnosťami za tretí kvartál 2024, ktorý vypracovala spoločnosť Colliers.



Na kancelárskom trhu v Bratislave je v súčasnosti dostupných viac ako dva milióny štvorcových metrov (m2) moderných kancelárskych priestorov. V roku 2024 sa tempo ich výstavby spomalilo, nové projekty sú naplánované až na roky 2025 - 2027. Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov klesla na 13,17 %. Zvýšený záujem je o kancelárie so zelenou certifikáciou, ktoré vyhovujú normám ESG.



Ponuka priemyselných priestorov v treťom štvrťroku 2024 medziročne vzrástla o 8,7 % a dosiahla takmer štyri milióny m2. Dokončených bolo 53.900 m2 nových priestorov. Miera neobsadenosti zostala na úrovni 4,54 %, nízko sa drží najmä v okolí dôležitých priemyselných uzlov.



Spoločnosť Colliers v budúcom roku očakáva rastúcu stabilitu na slovenskom realitnom trhu a optimizmus podporovaný zahraničnými investíciami a rastúcim domácim dopytom. Podľa odhadov spoločnosti objem transakcií do konca roka 2024 prekročí hranicu 300 miliónov eur.