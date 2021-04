Investičné zámery regionálnej pomoci môžu získať ďalšiu podporu

Bratislava 28. apríla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zameranú na synergickú podporu podnikom, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc zo štátneho rozpočtu na ich investičné zámery. Podporené budú investície do podnikov v oblasti priemyselnej výroby, vývoja a inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov s cieľom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty, uviedol v stredu rezort hospodárstva.



Na výzvu sú vyčlenené prostriedky EÚ v celkovej výške 30 miliónov eur. Nenávratný finančný príspevok z výzvy budú môcť podniky použiť ako ďalší zdroj financovania investičných zámerov na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku, ako sú priemyselné práva, licencie či know-how.



"Chceme prispieť k naštartovaniu ekonomiky a zároveň podporiť investičnú pomoc, ktorá je v súlade so zákonom často vo forme daňovej úľavy, čo však aktuálne nemusí byť dostatočnou motiváciou pre investovanie," priblížil štátny tajomník MH Karol Galek. Zároveň dodal, že nedostatočná pomoc investorom v tomto období môže znamenať aj ich odklon do iných krajín, respektíve nevyužitie príležitosti.



V súčasnom období sa na "trhu investícií" otvárajú významné príležitosti na získanie nových rozvojových a greenfieldových investícií. "Je dôležité, aby Slovensko prijímalo kroky, ktoré takéto investície prilákajú," zdôraznil Galek. Podpora podnikov, ktoré investujú v oblasti priemyselnej výroby, vývoja a inovácií, tak bude môcť byť kombináciou investičnej pomoci poskytnutej zo štátneho rozpočtu SR v "negrantovej" forme podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci a investičnej pomoci z operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci tejto výzvy v "grantovej forme" prostredníctvom nenávratného finančného príspevku.



Výzva je určená žiadateľom, ktorí plánujú realizovať projekty na celom území Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 30. júna a uzávierky ďalších kôl budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, k jej uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa. Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR či prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.