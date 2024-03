Investičný apetít Čechov rastie, vo fondoch už majú takmer 1,4 bilióna

Praha 16. marca (TASR) - V minulom roku mali Česi v investičných fondoch zainvestovaných celkovo 1,39 bilióna korún (55,23 miliardy eur). Investičný apetít tak rastie, keďže v roku 2022 v nich mali iba niečo cez 1 bilión Kč. Ukázali to najnovšie údaje českej Asociácie pre kapitálový trh (AKAT). Čiastka zahrnuje ako peniaze vo fondoch kolektívneho investovania, tak aj vo fondoch kvalifikovaných investorov. Informoval o tom portál iDNES.cz.



Asociácia uviedla, že objem peňazí vo fondoch kolektívneho investovania, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od drobných investorov, dosiahol vlani 939 miliárd Kč. Za minulý rok tak do nich pribudlo 187 miliárd Kč, čo predstavuje rast objemu spravovaných prostriedkov takmer o 25 %. "Investície rástli v dôsledku trhového zhodnotenia, aj vďaka prílevu nových investícií," povedala výkonná riaditeľka AKAT Jana Brodani. Ako dodala, takto úspešný rok, čo sa týka rastu vložených prostriedkov do investičných fondov, nemá za 20 rokov štatistík AKAT obdobu.



To potvrdil aj predseda AKAT Martin Řezáč. "Minulý rok sa zapísal do histórie kolektívneho investovania zlatým písmom. Pokles inflácie a absencia pôvodne očakávanej recesie sa odrazili na pozitívnej nálade na kapitálových trhoch," povedal.



Podľa Řezáča by záujem o podielové fondy mohol byť vysoký aj v tomto roku. "Vzhľadom na očakávaný pokles úrokov na sporiacich účtoch čakáme aj tento rok presun úspor domácností práve do podielových fondov," dodal.



Výrazne sa zvýšili aj investície do fondov kvalifikovaných investorov. Do nich môžu investovať takí investori, ktorí sa buď vo svete investícií veľmi dobre vyznajú, alebo disponujú takým kapitálom, že prípadný neúspech investície ich finančnú situáciu neohrozí. Investície do týchto fondov vzrástli v minulom roku o 28 % na 451 miliárd Kč.



(1 EUR = 25,166 CZK)