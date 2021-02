Investičný fond ZMJ SICAV kúpil podiel v Solarwind Oy

Bratislava 4. februára (TASR) – Investičný fond ZMJ SICAV, ktorého akcionárom je aj rodina podnikateľa Jozefa Brhela, plánuje vo Fínsku developovať veterné elektrárne s výkonom približne 300 megawattov (MW). Celková očakávaná investícia počas nasledujúcich piatich rokov môže dosiahnuť až 280 miliónov eur. ZMJ SICAV kúpil v Solarwind Oy, firme zameranej na development energetických projektov, 67 %, zvyšný podiel ostal fínskym partnerom. Vo štvrtok o tom informoval mediálny zástupca ZMJ SICAV Juraj Puchý.



Projekty majú byť spolufinancované aj zahraničnými bankami. Akvizícia bola podľa Puchého pripravovaná vyše roka a je pokračovaním expanzie slovenských spoločností združených v tomto investičnom fonde na zahraničných energetických trhoch.



Akvizícia je podľa výkonného riaditeľa skupiny ZMJ SICAV Antona Bielika dôkazom toho, že zahraniční partneri a banky dôverujú podnikateľským schopnostiam a kvalite služieb skupiny. "Som potešený, že ich dôvera zostala aj vzhľadom na aktuálnu výmenu vo vedení ZMJ SICAV a tento projekt sme dnes mohli dotiahnuť do úspešného konca," uviedol Bielik. Podnikateľ Jozef Brhel sa po obvinení z korupcie vzdal koncom januára výkonných pozícií v spoločnostiach patriacich do podnikateľskej skupiny ZMJ SICAV.



Skupina pôsobí prostredníctvom svojich spoločností vo Fínsku už niekoľko rokov. V roku 2016 postavili v oblasti Posio, približne sto kilometrov od polárneho kruhu, veternú elektráreň s výkonom 23 MW. Výška investície bola 45 miliónov eur. Aktuálne okrem najnovšej akvizície vo Fínsku vlastní a developuje projekty veterných elektrární Litti a Suonenjoki, spolu s výkonom približne 74 MW. Celkový investičný náklad týchto dvoch projektov je približne 70 miliónov eur.



Ďalším zahraničným trhom, na ktorom ZMJ SICAV cez svoje spoločnosti pôsobí, sú USA. Investičný fond tam developuje fotovoltaické projekty v San Franciscu a Palm Springs. Ich výkon bude spolu 56 MW a výška investície dosahuje 39 miliónov eur. V USA i na viacerých ázijských trhoch má fond pripravené ďalšie projekty na realizáciu, pozastavila ich však pandemická situácia.



ZMJ SICAV je v energetike aktívny aj na Slovensku. Je akcionárom spoločností E-Group, Pow-en, Alter Energo, PRS a ENE-TEP. Okrem projektov, ktoré investičný fond ZMJ SICAV vlastní, sa podieľa na realizácii iných energetických projektov na Slovensku i v zahraničí aj ako dodávateľ. Jeho spoločnosti realizovali projekty na Ukrajine, v Rumunsku a v Českej republike.



Investičný fond ZMJ SICAV bol založený, aby posilnil postavenie skupiny na zahraničných trhoch. Keďže je jeho cieľom postupne získavať ďalšie financie od kvalifikovaných investorov, sídli v Prahe. Tá je zahraničnými investormi považovaná za finančné centrum strednej a východnej Európy. Fond je zapísaný Českou národnou bankou v zozname fondov a podlieha reguláciám stanoveným ČNB. Fond ZMJ SICAV investuje aj do realitných projektov. Prostredníctvom svojho podfondu RMC Properties sa zameriava na investovanie a development na Slovensku, v Českej republike a Španielsku.